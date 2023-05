Presentación y Prueba del Hyundai Ioniq 6 del 2023, un vehículo eléctrico para disfrutar

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire



Introducción

El Ioniq 6 se apega a la fórmula del Ioniq 5, aunque hay algunas diferencias que le dan al sedán su propia personalidad, como su distintivo formato elegante y redondeado con un coeficiente de resistencia de 0.22.

Aunque tanto el Ioniq 5 como el Ioniq 6 pesan casi lo mismo y tienen aproximadamente el mismo sistema de propulsión, la poca resistencia al viento, que tiene el Ioniq 6 le da una ventaja de rango sobre el Ioniq 5.

A simple vista el Hyundai Ioniq 6 del 2023 luce emocionante y se pudiera decir que está preparado para desafiar la hegemonía del Tesla Model 3. El Ioniq 6 se ubicará numéricamente entre el Ioniq 5 y el próximo Ioniq 7.

Nos trasladamos a Scottsdale en Arizona, para probar el vehículo y darles nuestra opinión.

Estilos y Opciones

El Ioniq 6 del 2023 viene en los modelos: SE Standard Range, SE Long Range, SEL and Limited. Hay variadas opciones para cada modelo, pero su gran diferencia está en el paquete de baterías y la tracción, lo que hay diferencia en el poder de cada modelo.

Hyundai utiliza materiales ecológicos para su interior, que incluyen plásticos reciclados, alfombras de redes de pesca recicladas y cuero teñido con aceite de linaza.

Carga

Con un cargador rápido de 350 kW, el Ioniq 6 del 2023 puede recuperar una carga estimada del 10 al 80 por ciento en 18 minutos, o aproximadamente 65 millas en solo cinco minutos.

Esos tiempos crecen significativamente con el cargador de nivel 2 integrado, que puede ejecutar una carga completa en 7 horas y 10 minutos.

El Ioniq 6 también es compatible con infraestructuras de carga de 400 y 800 voltios. De hecho, la carga de 800 voltios es estándar y la conexión a un cargador de 400 voltios no requiere adaptadores ni componentes adicionales.

Para reducir aún más el tiempo de carga en temperaturas frías, el Ioniq 6 puede usar su calentador de batería para precalentar el paquete a su temperatura óptima.

Tren de potencia

El modelo SE Standard Range trae un paquete de baterías estándar de 53 kWh de capacidad y un solo motor trasero que acciona las ruedas traseras. El motor trae 149 caballos de fuerza y 258 libras pie de torque. Tiene un rango de 240 millas con una sola carga.

Cuando opta por el paquete de 77,4 kWh, no sólo tiene más alcance que el modelo base, sino que también incluye un motor trasero más grande que produce 225 caballos de fuerza.

La selección de tracción total agrega otro motor al frente, con una combinación de 320 caballos de fuerza de ambos motores y 361 millas de rango de manejo máximo en su configuración SE Long Range de mayor alcance.

Estilo interior

El interior de Ioniq 6 es un auto fácil para entrar y salir y para los conductores de todos los tamaños. Hay un amplio espacio en la parte delantera. La columna de dirección inclinable y telescópica ofrece una gran cantidad de ajuste al igual que el asiento del conductor eléctrico.

Pero hay poco espacio para las piernas en la parte trasera del asiento. Tres adultos en la parte de atrás viajan apretados, pero dos estarían cómodos. El espacio debajo del pie está un poco apretado también.

Los asientos tienen buen relleno envueltos en buenos materiales, con la tapicería a base de soja. Los respaldos traseros también son cómodos, al igual que todos los apoyabrazos.

Todos los controles son sencillos. Los menús de pantalla táctil son fáciles de navegar. Los botones físicos para las ayudas del conductor proporcionan redundancia agradable para desplazarse por el menú de configuración.

La iluminación ambiental variable también impresiona, ya que la luz rebota en la superficie de los paneles de las puertas de tal manera que no se puede ver la fuente de luz. No tiene una buena visibilidad trasera.

Tiene 26.5 pies cúbicos de espacio de carga con los respaldos traseros abatidos.

Tecnología

Hyundai realizó algunas mejoras interesantes en el conjunto de tecnología del Ioniq 6. Este es el primer automóvil en la línea de la marca que recibe actualizaciones inalámbricas (OTA), (como lo hace Tesla).

Se pueden realizar mejoras no sólo en el software, sino también en el hardware del automóvil, incluida la batería.

Trae pantallas gemelas de 12 pulgadas, rodeadas por una elegante carcasa de metal. La integración de teléfonos inteligentes Apple CarPlay y Android Auto está disponible, aunque tendrá que conectarse para usarlos.

Al igual que en el Ioniq 5, la interfaz de usuario es una combinación de botones físicos y menús de pantalla táctil intuitivos. Trae puertos USB-A y USB-C para adaptarse a todas sus necesidades de cables telefónicos.

Seguridad

Las características de seguridad estándar incluyen frenos de disco antibloqueo, control de tracción y estabilidad, airbags de rodilla delanteros, airbags laterales delanteros y traseros, airbags de cortina laterales.

Las ayudas avanzadas para el conductor que están disponibles en el Ioniq 5, también están disponibles en el Ioniq 6, como control de crucero adaptado, asistencia de centrado de carril, advertencia de tráfico cruzado delantero y trasero con frenado y asistencia de dirección evasiva al cambiar de carril.

En carretera

Lo probé en carreteras suaves del área de Phoenix en Arizona, en la versión de doble motor, que ofrece una aceleración notablemente más rápida que otros EV’s, tanto desde una parada como cuando alcanza la velocidad.

Ese torque adicional le da a la versión AWD esa explosión de velocidad que algunas personas disfrutan en los vehículos eléctricos.

Es un EV que se puede llevar a altas velocidades, sintiéndose muy ágil en las curvas. Las imperfecciones de la carretera se suavizan bien en su mayor parte, manteniendo un interior tranquilo.

El Ioniq 6 también hace un gran trabajo manteniendo el ruido exterior al mínimo. Incluso a velocidades de autopista, circulando tranquilo, mientras el ruido del viento y de los neumáticos es mínimo.

Nuestra ruta de prueba fue muy sencilla, y fue divertido de conducir en carreteras sinuosas. Solo cabe decir que este Ioniq 6 es un EV que les será fácil de manejar todos los días, con un buen rango desde su modelo base.

Conclusión

Hyundai pudiera dar una sorpresa con el Ioniq 6 del 2023, ya que es un EV, que además de ser eficiente, tiene un estilo vanguardista y de muy buena tecnología, una combinación que podría ser suficiente para equipararse con el Tesla Model 3.



Precio: Desde US $ 42,715 hasta 53,715

Consumo: La EPA otorga al Ioniq 6 SE de tracción trasera Long Range una calificación combinada estimada de 140 MPGe