Presentan la bioserie “Ellas soy yo” sobre la vida de Gloria Trevi

*La productora Carla Estrada asegura que servirá para hacer frente a la violencia contra la mujer

México, (Notistarz).- La bioserie “Ellas soy yo” sobre la vida de la cantante Gloria Trevi se estrena este 11 de agosto por la plataforma Vix, y su productora Carla Estrada dijo que esta producción “servirá para hacer frente a la realidad de la violencia contra la mujer”.

“Gloria cuenta esta historia para ayudar a las personas y que sirva de ejemplo para que no suceda más”, señaló Estrada en una rueda de prensa en Televisa, sobre la producción que cuenta con 50 capítulos y se llevó tres años de investigación, visitas a España, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y varios estados del interior de México, así como infinidad de charlas con Trevi.

La bioserie es protagonizada por Scarlet Gruber (Trevi), Ingrid Martz (Gloria Ruiz madre), Lessy Hernández (María Raquenel), Regina Villaverde (Trevi adolsecente) y Jorge Poza (Sergio Andrade).

Presenta la historia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (Gloria Trevi), una joven de 15 años que viaja desde Monterrey a la Ciudad de México, para participar en un concurso televisivo que busca encontrar a la doble de una famosa actriz juvenil.

Gloria desea convertirse en estrella de la música y en ese intento un hombre que le doble la edad (Sergio Andrade) se convertirá en su mentor y luego en su depredador, de acuerdo con la sinopsis de la serie.

Durante 17 años la someterá a un viaje aterrador en el que, luego de alcanzar el éxito y la fama, Gloria perderá todo y tendrá que realizar un enorme esfuerzo de resiliencia para sobrevivir y reconstruir su carrera.

La artista que sacudió a México y al continente con su pelo suelto y sus medias rotas en la última década del siglo pasado vivió sometida bajo un régimen de explotación laboral, sexual y emocional.

“Para todos los que participamos en este proyecto hay un antes y un después como personas y como profesionales, ya que este proyecto nos llevó a reflexionar y en algunos casos hasta cambiar nuestras forma de pensar”, dijo Estrada.

“Todos levantamos la voz contra cualquier tipo de violencia”, agregó la destacada productora rodeada de por la gran mayoría de los actores que participaron en la bioserie.

“Enfrentarme al nivel de violencia y de abuso que ella vivió (Trevi) día con día, me llevó admirar su manera de salir adelante. Me siento muy afortunada de poder haber interpretado este personaje que me transformó como mujer”, dijo a su vez Scarlet Gruber, que interpreta a Trevi.

Estrada señaló que la bioserie brindará además información a lo largo de sus capítulos en un micrositio sobre instituciones y asociaciones civiles contra la violencia física, emocional, sexual y económica. Más información en ellassoyyo.com/orientacion.

Notistarz/ PTZ