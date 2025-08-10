Presentan nuevos cargos contra dominicanos hirieron a oficial de la Patrulla Fronteriza

Nueva York, (EFE).- Dos dominicanos que hirieron a un agente de la Patrulla Fronteriza en Nueva York el pasado mes en un intento de robo y a los que ya se le sometieron cargos federales, enfrentan ahora 11 nuevas acusaciones a nivel local que incluyen intento de asesinato para Miguel Mora, el presunto tirador.

El fiscal de Manhathan, Alvin Bragg informó sobre los cargos a nivel local contra Christian Aybar Berroa y Miguel Mora -ambos con orden de deportación- junto al alcalde de la ciudad, Eric Adams y el agente del Departamento de Seguridad Nacional, Ricky Patel.

Ambos, que entraron a EEUU en 2022, están acusados de varios cargos de agresión, intento de robo, robo y posesión criminal de un arma y según la acusación de hoy, el tiroteo contra el oficial, que no ha sido identificado y que estaba fuera de servicio, fue parte de una ola de robos violentos que éstos planearon con antelación mediante mensajes de texto.

Indica además, según explicó Bragg, que previo al incidente con el agente fronterizo, el 19 de julio, los sospechosos entraron en motocicleta al parque Fort Washington y robaron el celular a una mujer, a la que presuntamente Mora agarró y empujó con fuerza.

Los acusados continuaron rumbo al puente George Washington, y se detuvieron al llegar a éste. Desde allí vieron al oficial y a otra persona que estaba con él, sentados en un embarcadero frente al agua.

Aybar, de 22 años, dio la vuelta con la motocicleta, supuestamente para prepararse para una huida rápida, mientras Mora se dirigió hacia ellos en un intento, según alega la Fiscalía, de cometer un segundo robo ese día.

Cuando Mora, de 21 años, llegó al lugar, sacó un arma y el agente también sacó la suya y hubo intercambio de disparos en el que el oficial recibió dos impactos, uno en la cara y otro en la mano y la muñeca.

Mora también resultó herido y fue arrestado poco después en el hospital donde le llevó Aybar, que fue detenido al día siguiente. Mora permanece hospitalizado y ambos están bajo custodia federal, indicó además Bragg. También informó que los acusados escucharán la lectura de los nuevos cargos ante un juez la semana del 18 de agosto.

Adams agradeció el trabajo de colaboración entre las autoridades locales y federales en este caso y también destacó que las motocicletas se han convertido en una herramienta para la delincuencia violenta y destacó que ya han sido retiradas 100,000 de las calles de la ciudad.

Patel indicó por su parte que el oficial herido ya salió del hospital pero no dio más detalles del caso por estar aún bajo investigación.