Presentan proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos

Washington, (EFE).- Dos legisladores republicanos presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en dispositivos en Estados Unidos.

Los congresistas Josh Hawlye, del Senado, y Ken Buck, de la Cámara de Representante, quienes lideran la propuesta, acusan a la aplicación china de ser una “amenaza a la seguridad nacional” de EE.UU.

“TikTk no sólo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que ha sido usada para espiar a los estadounidenses”, escribió el legislador Buck en su cuenta de Twitter.

La propuesta de ley ordena al ejecutivo a bloquear y prohibir ñlas transacciones por parte de entidades o personas estadounidenses con la empresa matriz de TikTok, ByteDance.

A su vez, pide al director de Inteligencia Nacional entregar un reporte al Congreso sobre las actividades que los legisladores consideran son una “amenaza nacional” por parte de TikTOk, incluyendo presuntamente permitir el acceso del gobierno chino a datos de estadounidenses, según informó el portal de noticias The Hill.

TikTok ha negado en el pasado los señalamientos de este tipo, asegurando que no censura contenido o da acceso al gobierno chino a sus datos.

El pasado diciembre, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que prohíbe el uso de la popular aplicación de vídeos en dispositivos oficiales del gobierno federal.

Varios estados, como Texas, Alabama, Virginia o Tennessee, ya han hecho lo propio a nivel estatal, mientras que territorios como Indiana han presentado demandas contra ByteDance por supuestamente permitir el espionaje chino.

En 2019, y como parte de su estrategia de aumento de la presión hacia China, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país, algo que, sin embargo, no terminó ocurriendo.

TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes.