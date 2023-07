Presentan tráiler de La Rueda del Tiempo con batallas llenas de acción

*La serie con Rosamund Pike y Daniel Henney se estrena 1 de septiembre

Fotos/ Prime Video

Los Angeles, (Notistarz).- The Wheel of Time ( La Rueda del Tiempo) de la exitosa serie de fantasía, basada en las novelas best-seller de Robert Jordan, se estrenará el primero de septiembre anunció Prime Video al presentar el tráiler de su segunda temporada.

Este tráiler exclusivo muestra a los personajes de la serie, enfrentando la amenaza de la creciente oscuridad, y da un vistazo a la introducción a esos seres de ficción de los libros y favoritos de los fans, como Elayne Trakand, Aviendha y Lady Suroth.

También hay batallas llenas de acción y algunos detalles solo para fans a lo largo del tráiler, que cuenta con más de dos minutos de material completamente nuevo.

La Temporada Dos de The Wheel of Time, está basada en la segunda novela en la épica serie de Robert Jordan, The Great Hunt, y también con algunos elementos de la tercera novela, The Dragon Reborn.

La serie fue filmada en República Checa, Marruecos e Italia; y es protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) como Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) como Lan Mandragoran.

Además están Josha Stradowski (Gran Turismo) como Rand al’Thor, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) como Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) como Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) como Perrin Aybara, Dónal Finn (Rogue Heroes) como Mat Cauthon y Ceara Coveney (Young Wallander) como Elayne Trakand.

El lanzamiento del tráiler también marca el regreso de #WOTWednesdays, que contarán con anuncios e imágenes semanales de la Temporada Dos.

La Rueda del Tiempo está basada en las novelas best-seller de Robert Jordan, que se encuentran entre las más populares y duraderas series de libros de fantasía de todos los tiempos, con más de 90 millones de copias vendidas.

La serie fue adaptada para televisión por el productor ejecutivo y showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon y Rick Selvage de iwot productions (Winter Dragon).