Presidenta del Comité Olímpico Mexicano propone ley de pago igualitario

México, (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, propuso en la Cámara de Diputados de México, una nueva ley de Cultura Física y Deporte que impulsará que las mujeres deportistas reciban el mismo salario que sus pares hombres.

“La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte tiene como objetivo la consolidación de derechos de las y los deportistas”, afirmó la también legisladora en su cuenta de Twitter.

La diferencia en lo que gana una mujer en comparación a lo que obtiene un hombre por la misma actividad deportiva ha causado debates los últimos años en México, en especial desde la fundación en 2017 de la Liga femenina de fútbol.

En el balompié del país, las jugadoras reciben un sueldo promedio de 217 dólares al mes según expertas consultadas por EFE, lejos de los 36.265 que ganan sus pares hombres.

Junto a buscar terminar con la desigualdad salarial, la propuesta de la exsaltadora, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, también contiene una regulación para los atletas transgénero, a los que se les permitirá participar en los clasificatorios a las competencias de distintos deportes.

Sin embargo, será cada federación la que al final decida cómo será la integración de las personas transgénero en cada uno de sus deportes.

“Coincidentes de que hay mucho que estudiar, se dejará a las federaciones deportivas para que, a partir de las particularidades de su deporte, puedan establecer los criterios de clasificación con base en el rendimiento real de los participantes”, puntualizó Alcalá.

Otro punto destacado en la iniciativa de Alcalá, la primera mujer en la historia en presidir el COM, está el crear un protocolo de prevención y atención a los casos de acoso, abuso y violencia en el deporte.

La posible nueva ley también incluye propuestas para terminar con la violencia en los estadios y espectáculos públicos, para evitar que se repitan sucesos como el que ocurrió el pasado 5 de marzo en el estadio ‘La Corregidora’ de los Gallos Blancos del Querétaro del fútbol mexicano.

Aquel día sucedió una batalla campal entre hinchas del equipo local y el Atlas, que se inició en las gradas y terminó en el terreno de juego con un salgo de 26 heridos.

Esta nueva propuesta busca sustituir la actual Ley General de Cultura Física y Deporte mexicana que está vigente desde el 7 de junio de 2013.

Para que se convierta en una realidad, aún deberá pasar a votación en la Cámara de Diputados y en casos de ser aprobada, pasará a la de los Senadores, en donde también se votará para discutir si la aceptan o la rechazan.

Alcalá se convirtió en presidenta del COM el pasado noviembre, cuando sustituyó a Carlos Padilla; el mandato de la exsaltadora en los Juegos Olímpicos de Seúl’88, Barcelona’92, Atlanta’96 y Sídney 2000 va de 2021 a 2024, año en que se disputarán los Juegos Olímpicos de verano en París.