Presidenta del Partido Republicano renuncia y sube a la cúpula a la nuera de Trump

Houston (EE.UU.), (EFE).- La nuera del expresidente Donald Trump (2017-2021) y esposa de Eric Trump, Lara Trump, se hizo este viernes en Houston (Texas) por mayoría absoluta con la copresidencia del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), gracias al apoyo de su suegro, que está consolidando su control del partido conservador de cara a las elecciones presidenciales.

Por su parte, el poco conocido jefe del Partido Republicano de Carolina del Norte, Michael Whatley, sustituyó hoy, también por mayoría absoluta, a Ronna McDaniel, que este viernes renunció forzada por Trump para así poder aumentar su control sobre el partido.

Michael Whatley, agradeció a Trump su apoyo y confianza: “Estoy agradecido por la oportunidad de trabajar con él para ganar y ayudar a revitalizar nuestra gran nación”.

Lara Trump, quien casi no tiene experiencia política, dijo que ahora su objetivo será que su suegro se haga con la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

“Tenemos que animar a la gente a votar de manera anticipada (…) Tenemos que recaudar mucho dinero. Tengo una gran noticia. Ya tengo un cheque para el Comité Nacional Republicano por 100.000 dólares”, dijo mostrando el cheque.

Según la CNN, se espera que Lara Trump sea la cara pública del RNC y se centre en la recaudación de fondos y los discursos públicos, algo que está despejado desde que el miércoles la única rival del expresidente en las primarias del partido, la exgobernadora Nikki Haley, abandonara la contienda por los pobres resultados en las urnas.

No es la primera vez que Trump, que esta semana arrasó en las primarias republicanas del ‘supermartes’, usa su poder para crear puestos de confianza para su entorno familiar.

Su hija y yerno, Ivanka y Jared Kushner, ocuparon puestos clave en su administración anterior.

Ni Whatley ni Lara Trump tuvieron hoy rivales, lo que muestra como Trump, un desconocido para el Partido Republicano hace menos de una década se ha convertido en el la figura conservadora más influyentes del movimiento conservador de la historia reciente de EE.UU. de manera fulgurante.

“Es un poco agridulce estar con todos ustedes aquí hoy cuando dejo mi cargo de presidente después de tanto tiempo”, dijo McDaniel, que tomó las riendas en 2017, durante su discurso final, en la que se le quebró la voz y llenó los ojos de lágrimas en varias ocasiones.

McDaniel, que mostró su a poyo a Whatley y Lara Trump, también tuvo palabras para Trump, a quien agradeció elegirla en 2016 y convertirla en la segunda mujer en la historia en liderar el RNC.

Además, resaltó “el éxito abrumador” que logró Trump en las primarias. “Él no es solo nuestro candidato, sino que será el próximo presidente de Estados Unidos”, recalcó, declaración que fue interrumpida por aplausos por parte de los asistentes.

Sobre el mandatario demócrata, Joe Biden, McDaniel dijo que es “uno de los presidentes menos populares que enfrenta la reelección en la historia”.