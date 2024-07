Primer senador demócrata de EEUU pide públicamente a Biden que se retire de la candidatura

Washington, (EFE).- El senador estadounidenses Peter Welch, representante del estado de Vermont, se convirtió en el primer legislador de la Cámara Alta en pedir públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la candidatura demócrata a la presidencial.

En una columna en el diario The Washington Post, el demócrata aseguró que Biden no es la mejor persona para vencer al expresidente Donald Trump este noviembre y pidió al mandatario salir para darle la oportunidad a otros políticos “jóvenes y con energía”.

El legislador señaló que los “riesgo no podían ser más altos” de cara a las presidenciales e hizo énfasis en que los estadounidenses “no pueden ignorar” el “desastroso desempeño” de Biden en el primer debate presidencial con Trump, el pasado 27 de junio.

“Entiendo por qué Biden quiere postularse. Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo”, escribió Welch. “Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es”.

El pobre desempeño de Biden en el debate contra el expresidente Trump ha provocado una crisis política en Washington, con múltiples llamados por parte de legisladores y figuras influyentes dentro del partido demócrata pidiendo al mandatario que se haga a un lado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un peso pesado dentro de las “élites” del partido, declinó dar este mismo miércoles su apoyo explícito al mandatario en una entrevista en el programa “Morning Joe”.

“Le corresponde a él decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, indicó.

Según las últimas encuestas, Trump aventaja a Biden. La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight refleja que acapara el 42,1 % de las intenciones de voto, 2,1 puntos porcentuales más que su rival.