Primera dama de EEUU comparte pasión por flag football con niños mexicanos

México, (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, compartió este lunes su pasión por el fútbol americano y el flag football (tochito bandera) con niños mexicanos participantes del programa de internacionalización de la NFL.

“Este deporte ha permitido que los chicos se desarrollen. Lo que están haciendo aquí permite que estos niños y niñas se fortalezcan con los valores del respeto y la honestidad. El deporte es un idioma internacional que nos une a todos”, afirmó Jill Biden.

La primera dama estuvo presente en una demostración, al poniente de la capital mexicana, que ofrecieron 35 niños de entre siete y 10 años integrantes del programa de flag football que la NFL ha puesto en marcha en México como parte de su internacionalización.

Jill Biden agradeció a los entrenadores que son los encargados de influir en los pequeños más allá de la actividad física.

“Yo soy una admiradora de este deporte que es un valor principal para los niños; por eso agradezco de manera especial a los entrenadores, porque son ellos los que inculcan esos valores a estos niños y niñas”, agregó.

Junto a la primera dama estuvieron el director general de la NFL México, Arturo Olivé, y la capitana de la selección mexicana campeona en flag football en los World Games de Birmingham, Alabama, del año pasado, Diana Alejandra Flores.

Diana agradeció a la primera dama por su presencia y apoyo para este deporte.

“Agradecemos a la primera dama por honrarnos con su presencia y compartir su pasión por el flag football. Me llena el corazón ver el impacto y crecimiento de este deporte que me ha ayudado a crecer como persona y como atleta”, dijo Diana.

Alejandra Flores, quien será la coordinadora ofensiva de la Conferencia Americana en los próximos Pro Bowl Games 2023 de la NFL del próximo 5 de febrero confesó el orgullo que siente por el crecimiento que ha tenido en este deporte.

“El flag football nos da una plataforma para crecer como personas dentro y fuera del campo. Yo empecé a jugar a los ocho años, más o menos la edad de los niños que están aquí. Me dio la oportunidad de cumplir mis sueños, representar a mi país y ser considerada una de las mejores jugadoras del mundo”, concluyó la ‘quarterback’.