Producen documental sobre uno de los atacantes al Congreso de EE.UU. en 1954

San Juan, (EFE).- “I’m Not Sorry For What I Did” (No me arrepiento de lo que hice), un documental sobre la vida de Rafael Cancel Miranda, uno de los 4 puertorriqueños que atacó el Congreso de EE.UU. en 1954, se estrenará el 15 de septiembre.

El proyecto fílmico, dirigido por la documentalista Ana María García, se presentará en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico -recinto de Río Piedras (San Juan), se informó en un comunicado de prensa.

“Esperamos que el documental genere una discusión positiva sobre la dirección que debe tomar nuestro pueblo en cuanto a su proceso de descolonización”, sostuvo García en el comunicado.

“Queremos que las nuevas generaciones tengan referentes históricos de resistencia y pensamiento patriótico para aportar al desarrollo de las nuevas luchas que se desarrollan hoy en Puerto Rico”, aseveró la cineasta.

“I’m not sorry for what I did” fue la respuesta que Cancel Miranda, a sus 23 años de edad, dio a la prensa tras participar del ataque al Congreso el 1 de marzo de 1954 junto a Lolita Lebrón, Irvin Flores y Andrés Figueroa en rechazo por el estatus político de Puerto Rico con EE.UU. como un Estado Libre Asociado.

Esa frase permaneció en la mente de la directora García para el título de su nueva obra cinematográfica.

Al momento de su arresto, Cancel Miranda declaró ante la prensa internacional que no se arrepentía de haber disparado dentro del Congreso norteamericano para reclamar la independencia de Puerto Rico.

El documental cuenta con entrevistas a Cancel Miranda, fallecido en marzo de 2020, videos históricos de archivo de los sucesos posteriores al ataque al Congreso y recreaciones de momentos importantes en la vida del líder independentista.

Cancel Miranda fue sentenciado a cumplir 84 años de prisión por participar del suceso, de los cuales cumplió 25 años y medio en prisiones federales en Estados Unidos.

Previo a este encarcelamiento había cumplido 2 años y un día de prisión por rehusar inscribirse en el Ejército de Estados Unidos y participar en la Guerra de Corea.

En 1979, y tras intensas campañas por la excarcelación de los nacionalistas, así como un canje de prisioneros propuesto por Fidel Castro y el Gobierno de Cuba, el entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter firmó la conmutación incondicional de las sentencias de los nacionalistas puertorriqueños.

“Queremos que la juventud puertorriqueña pueda disfrutar y aprender parte de la historia de Puerto Rico que usualmente no se enseña en las escuelas o en la universidad”, indicó García, también directora del largometraje “La Operación”.