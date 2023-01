Profesora demandará a la escuela donde le disparó un alumno de 6 años en EEUU

Washington, (EFE).- La profesora estadounidense que resultó herida de gravedad después de que un alumno de 6 años le disparara en un colegio de Newport News (Virginia) demandará al distrito escolar por negligencia al hacer caso omiso a las advertencias sobre la actitud preocupante del niño.

“Ese día, los responsables de la escuela fueron avisados tres veces de que el chico tenía una pistola”, explicó la abogada de la profesora, Diane Toscano, en una rueda de prensa este miércoles.

Toscano detalló cómo, a lo largo del día en que tuvo lugar el incidente, el 6 de enero, varios profesores y empleados escucharon que el niño había traído una pistola a clase, y que había amenazado a un compañero con dispararle.

La propia docente afectada, Abigail Zwerner, de 25 años, había avisado a las autoridades escolares ese mismo día de que el niño había amenazado con pegarle una paliza a otro alumno.

Al menos una profesora habría intentado registrar la mochila del chico, y al no encontrar el arma le dijo a los responsables del colegio que pensaba que el niño la escondía en su bolsillo.

Según Toscano, un responsable escolar le dijo a la profesora que los bolsillos del alumno eran demasiado pequeños, según medios locales.

Otro empleado trató de registrar al joven pero la escuela le dijo que no lo hiciera ya que quedaba poco tiempo para el final de las clases.

El medio estadounidense The Washington Post reveló recientemente mensajes entre empleados de la escuela que detallan cómo la propia Zwerner había pedido ayuda a las autoridades escolares en varias ocasiones para lidiar con el chico, que era problemático.

En una rueda de prensa tras el incidente, la policía de la localidad detalló cómo la profesora, incluso después de haber recibido un disparo que le perforó la mano e impactó en su pecho, consiguió sacar a todos los alumnos del aula para que estuvieran a salvo.

Los tiroteos perpetrados por menores de 10 años no son frecuentes en Estados Unidos, y la mayoría se producen por accidente. EFE

jdg/pem