Programa “Resistiré” hace un “experimento social” y pone al límite a famosos

Ciudad de México, (EFE).- El nuevo programa de telerrealidad “Resistiré” mostrará las fortalezas y debilidades de 16 famosos que tras ser abandonados en una locación secreta tendrán que superar los retos de supervivencia para ganar un “jugoso” premio a costa de fuertes sacrificios.

“‘Resistire’ es una experiencia exacerbada en todos los sentidos, es un experimento social donde se ponen a prueba las diferentes personalidades, los principios, los valores de cada persona, fue una experiencia maravillosa”, aseguró este miércoles el actor cubano residente en México Julio Camejo en conferencia con medios nacionales.

Deportistas, actores, ‘influencers’ y demás personalidades de la farándula se unen en al “reality” que estrenará por MTV y Paramount+ el 21 de marzo.

El programa seguirá la batalla de supervivencia de dos equipos que en medio de un aislamiento y privación de comodidades como abrigo, techo, alimentos, comunicación con el exterior, entre otras cosas, tendrán que ganar los retos físicos y evitar perder integrantes de sus equipos para seguir siendo el equipo más fuerte.

En grupo, todos los participantes tendrán que administrar medio millón de dólares en efectivo que les fue otorgado para poder sobrevivir y cada dólar gastado en herramientas, comida o lujos, será descontado del premio final que han ido protegiendo.

“Ya había estado en un ‘reality’ de retos físicos y este fue totalmente distinto. En esos días de grabación me conocieron más de lo que me conocen muchos amigos que tengo años de conocer. Ahí te expones, estás muy vulnerable, ahí sacas el cobre (lo malo)”, expresó a su vez Fer Lozada, conocido por su participación en “Acapulco Shore”.

Desde el punto de vista del “influencer” mexicano, los límites a los que llegaron todos los participantes es algo que impactará a los espectadores porque a ellos mismos los impactó, tanto en lo físico como en lo emocional.

“Hay muchas cosas que dices: yo nunca haría eso. Pero es porque no estás en la situación”, afirmó.

“Te conoces mucho a ti mismo y a las personas a tu alrededor, además el hecho de que las circunstancias sean extremas hace que haya un chingo (mucho) de conflicto, es algo normal”, ahondó.

En medio del caos también habrá fiestas, celebraciones y polémicas amorosas, todo mientras luchan para adaptarse a la naturaleza.

El “reality show” fue dirigido por el conductor mexicano Faisy y Estefanía Ahumada, y además de Camejo y Lozada, cuenta con las participaciones de la española Samira Jalil, las “influencers” mexicanas Alba Zepeda, Kim Shantal, el modelo peruano Guty Carrera, entre otros.