Proponen créditos para paliar déficit de 16 millones de viviendas en México

Ciudad de México, (EFE).- Para paliar el déficit de 16 millones de viviendas en México, será necesario apoyar el acceso a los créditos hipotecarios e incluir a las personas no bancarizadas para tener una vivienda digna, propuso un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La falta de millones de viviendas deberá ser cubierta durante los próximos 20 años a razón de 800.000 hogares anuales, expone el informe, que fue difundido este viernes, “Reflexiones en torno a la Evolución del Mercado de la Vivienda: Sueños y Realidades”, realizado en colaboración con la “proptech” (tecnológica de propiedades) La Haus.

“Hoy la vivienda requiere generar nuevas soluciones principalmente en temas de financiamiento, planeación urbana, municipalización de la vivienda y enfoque social, y en este último la sociedad civil tiene un papel clave”, dijo el profesor de planeación urbana y bienes raíces del MIT, Albert Saiz, en un comunicado.

Uno de los principales retos para solucionar el problema de la vivienda en México, señalaron, es el financiamiento específico del crédito hipotecario , “el cual debe integrar a la gran base trabajadora informal mexicana”.

“Infonavit (el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) es una institución que ha hecho una gran labor por años, sin embargo, el movimiento de la industria la ha llevado a un nuevo límite y tiene que innovar”, señaló Saiz.

El financiamiento también refiere a los subsidios, que deben distribuirse de forma regional y ser impulsados desde el Gobierno a través de políticas públicas que establezcan la municipalización de la vivienda.

De lo contrario, alertó el informe, la mayoría de apoyos se destinarán a ciudades con mayor demanda.

Un gran porcentaje de las casas mexicanas, continuó, no son dignas ni seguras para sus habitantes, en parte debido a que estos no pueden acceder a créditos hipotecarios.

La mejor medida para atender esta necesidad es la innovación tecnológica para obtener registros de información que contengan el pago de rentas o la capacidad de pago del sector informal, señala el estudio.

“Este trabajo es solo el primer registro ante una necesidad latente de datos e información que ayuden a saber qué camino podemos seguir para atacar la brecha e impulsar el acceso inmobiliario”, agregó el cofundador y director general de La Haus, Jerónimo Uribe.