Protagonistas de ‘El candidato honesto’ piden darle una oportunidad al cine mexicano

Ciudad de México, (EFE).- Darle oportunidad al cine mexicano a través de películas de comedia que buscan transmitir un mensaje es el motor que ha impulsado a la cinta ‘El candidato honesto’, protagonizada por Adrián Uribe y Mariana Seoane, y que se estrena en México.

“Hay que darle la oportunidad a todas las películas, mientras sea una película hecha con calidad, una buena historia, que tenga mensaje, pues qué maravilla”, señaló este miércoles en una entrevista con EFE Uribe, quien encarna a Tonatiuh Pérez Prieto ‘Tona’, un político corrupto.

El histrión aseguró, además, que el cine mexicano ha sido víctima del ‘malinchismo’ del público, es decir, que muchas veces prefiere ver cintas de Hollywood a lo nacional.

“Tenemos en contra, pues obviamente siempre, hasta la fecha, que de repente la gente es un poco malinchista”, lamentó.

Sin embargo, exaltó que películas como ‘El candidato honesto’ buscan mostrar que existe calidad en el cine mexicano.

En ese sentido, Seoane, quien en la cinta interpreta a Bella, esposa de ‘Tona’, destacó el momento que vive México en la política, con la primera presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, y en el cine, pues hay trabajos “rápidos” y “bien logrados”.

“Es un regalazo en un momento histórico de México, recién pasando las elecciones, pues es una película que se filmó al vapor y que casi casi filmaban y (al momento) editaban, o sea, es muy difícil que una película salga tan rápido, y se logró”, explicó.

La ópera prima del director Pipe Ybarra se filmó a inicios de este 2024, en plena temporada electoral, por lo que tocar un tema “tan escabroso” como el de un candidato presidencial de México fue “interesante”, pues habla de corrupción y honestidad, temas que, según el actor, se contraponen, aunque al final hay un mensaje.

“Me encanta estar haciendo una película que no nada más sea para hacer reír, que sí lo hace y lo hace muy bien, que es una gran comedia, pero que también tiene un mensaje que también tiene su corazón y la gente también saldrá con un buen sabor de boca y con un poco de reflexiones”, aseveró.

Aceptan el reto

‘El candidato honesto’ es una comedia basada en la película brasileña ‘O candidato honesto’, dirigida por Roberto Santucci.

El filme cuenta la historia de Tonatiuh Pérez Prieto ‘Tona’ (Uribe), quien alguna vez fue un líder con ideales y con el tiempo se convirtió en un político corrupto.

Ahora que es candidato a la presidencia y está a un paso de ganar las elecciones al lado de su esposa Bella (Seoane), y con el apoyo de su coordinador de campaña Uruchurtu (Daniel Tovar), sufre un hechizo de su abuela que le impide hacer nada deshonesto.

Para ambos actores, realizar esta película representó un reto especial.

En el caso de Mariana, conocida por sus papeles en telenovelas, significó volver a hacer cine, luego de protagonizar el filme ‘Canon: Fidelidad al límite’ en 2014 junto a Plutarco Haza.

“Es regresar al cine, es ponerme otra vez ahí para que muchos productores digan: ‘Ay sí, ¿por qué no habíamos pensado en ella?’ Entonces esa es la gran oportunidad”, confesó Seoane.

Además, explicó que otro de sus retos fue encarnar a una primera dama que no se pareciera a nadie más.

“Tuve que hacer un trabajo obviamente que no estaba en el guión, como encontrar de dónde viene, dónde nació, qué cosas pasó para llegar a ser una mujer que lo único que quería por sus carencias era estar en un foco, llegar a ser primera dama, su sueño de la vida”, dijo.

Mientras que para Uribe, con varios personajes de comedia en su repertorio, significó un reto para demostrar su calidad actoral y darle la vuelta a quienes lo encasillan en un personaje.

“Estoy acostumbrado a ir en contra de lo que dice, lo que piensa la gente. Algún día alguien escuché que dijo: la gente no tiene por qué creer en tus sueños, tú eres el que tienes que creer en ti para que después los convenzas con lo que hagas”, enfatizó.