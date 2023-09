Proteger la tierra en México arriesga la libertad de los defensores ambientales

Ciudad de México, (EFE).- La protección de la tierra en México pone en riesgo la libertad de los defensores del medioambiente, concluyó el informe de Amnistía Internacional (AI) “México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente”, presentado este miércoles.

“En México, las personas defensoras de la tierra, el territorio y medio ambiente se enfrentan constantemente a diferentes riesgos como la estigmatización, hostigamiento, ataques, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos al procurar defender y hacer valer sus derechos humanos”, destacó Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Con un compromiso claro, este movimiento quiere movilizar a millones de personas alrededor del mundo para que el Estado deje de utilizar el sistema penal contra las personas defensoras de la tierra.

Criminalización desmedida

El informe de Amnistía Internacional se centra en cuatro casos: La Colonia Maya en Chiapas (sur de México), Zacatepec en Puebla (centro), y Chilón en Chiapas y Sitilpech en Yucatán (sureste) para contar lo sucedido en estos estados y cómo se criminalizan a los afectados sin acusaciones claras.

Personas como Arturo Albornos, de la comunidad de Sitilpech; Elisabeth del Carmen Suárez, titular de derecho de la Colonia Maya en Chiapas, o Alejandro Torres, de Zacatepec, denunciaron la criminalización que sufren en sus territorios por defender la tierra y el medio ambiente.

“Quiero exigir a las autoridades que el expediente penal iniciado en nuestra contra se desahogue y así el Ministerio Público pueda determinar el ejercicio de la no acción penal por no contar con suficientes elementos que acrediten los hechos que imputan debido a acusaciones falsas”, dijo Suárez.

La mujer declaró que no son delincuentes ni personas de guerra, pero que exigen una disculpa pública para que sus nombres queden limpios o no tengan miedo a ser detenidos.

Por otro lado, Torres destacó que los verdaderos delincuentes son los tres niveles de Gobierno.

“(El presidente Andrés Manuel López) Obrador se infectó al entrar en política, hoy son los traidores. Que pare la guerra que nos ha lanzado porque él nos conoce muy bien”, expresó.

Mónica Oehler, investigadora para México y Libertad de Expresión, detalló que estás personas están siendo juzgadas por obstrucción, cuando el derecho a la protesta es legal en México.

América Latina, la región más letal para ambientalistas

Global Witness publicó el martes que en 2022 se registraron 177 asesinatos por la defensa del medioambiente y su territorio en todo el mundo, pero el 88 % de ellos ocurre en Latinoamérica, con Colombia ocupando el primer lugar, siguiéndole Brasil, México y Honduras.

“Se ha convertido en la región más letal en la defensa para los derechos humanos, pero particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y el medioambiente (…) donde los intereses políticos y económicos son protegidos por los Estados”, comentó ahora Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Guevara Rosas remarcó que lo que pasa en México es un reflejo de lo que pasa a nivel global, pero particularmente en América Latina y El Caribe.

Este informe también es un llamado a las autoridades para que se establezcan con urgencia medidas de protección, y para que las personas se movilicen donde los territorios y el medio ambiente están siendo devastados.

“En México ha sido muy usual que las autoridades, empezando por el presidente de la república, utilicen una narrativa que difama y estigmatiza a quienes protestamos acusándonos de conservadores (…) o de violentas, poniendo en riesgo los derechos y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos”, subrayó Oehler.

Esto, explicaron, hace que surja un impacto colectivo por un “efecto inhibidor”, pues la población teme que le suceda lo mismo, haciendo que se silencien luchas y protestas.

El informe se presenta en medio de la crisis de derechos humanos en México, que acumula más de 100.000 personas desaparecidas, decenas de periodistas asesinados y miles de feminicidios, lo que también afecta gravemente a las personas que defienden su territorio.