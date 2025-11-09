23.8 C
Sunday, November 9, 2025
Protestan en Miami contra la futura biblioteca de Trump durante su visita a la ciudad

By El Periódico USA
Una persona sostiene un cartel en una protesta contra la futura biblioteca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en Miami (Estados Unidos). EFE/ Blanca Escriche

Miami (EE.UU.), (EFE).- El historiador Marvin Dunn, que demandó el proceso de construcción de la futura Biblioteca del presidente Donald Trump en Miami, encabezó una marcha contra el proyecto durante la participación del mandatario republicano en un foro empresarial en esta ciudad de Florida.

Con pancartas con los mensajes “Stop the Steal” (Detengan el robo) o “No Trump Library or Hotel Here (no a la Biblioteca u Hotel de Trump aquí)”, el profesor retirado de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) lideró una rueda de prensa y después una manifestación, cerca del Kaseyya Center, donde Trump participó en el America Business Forum (ABC).

En septiembre pasado, la universidad pública Miami-Dade College cedió un terreno de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) frente al Kaseya Center y junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump, lo que desató una protesta de estudiantes, profesores y activistas.

El historiador Dunn inició entonces una batalla legal contra la Biblioteca Presidencial de Trump, propiedad de la universidad, una institución que él defiende que es pública y que su territorio no debería pertenecer a ningún presidente.

El activista afroamericano denunció hoy ante la prensa que la zona de Overtown, cercana al centro de la ciudad y de población de escasos recursos y mayoritariamente afroamericana, “desaparecerá” con la compra de terrenos y la especulación.

Dunn explicó que las personas que viven en la zona “se tendrán que ir”, pues no podrán permitirse vivir allí.

Como parte de su demanda, la jueza Mavel Ruiz bloqueó temporalmente la transferencia de la biblioteca.

El Gobierno de Florida aprobó el 30 regalar el terreno para la biblioteca, lo que Dunn considera una violación de las leyes de transparencia del Estado.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021) y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.

