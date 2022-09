Protestan por Ayotzinapa en Fiscalía de México y una policía queda herida

Ciudad de México, (EFE).- Activistas y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa protestaron este jueves frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México, donde una policía quedó herida, para exigir la aparición con vida de los jóvenes.

A unos días de que se cumpla el octavo aniversario de los hechos, decenas de inconformes se congregaron a las afueras de las instalaciones de la FGR, donde mostraron pancartas con los rostros de los estudiantes desaparecidos y gritaban consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, encabezó el mitin en el que externó la inconformidad de los familiares respecto a que el Gobierno mexicano y la FGR no han cumplido con las más de 80 órdenes de aprehensión que se han hecho públicas.

“Queremos una explicación, porque no han sido detenidos los 16 militares (acusados). Queremos una explicación, porque no han sido detenidos funcionarios de alto nivel que ellos nos informaron ya tenían órdenes de aprehensión y que era cuestión de horas (para que se cumplieran)”, cuestionó.

Aseveró que la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusado de fabricar la “verdad histórica”, fue un “relumbrón político” pues no ha llevado a esclarecer los hechos y a una ruta para saber la verdad y la justicia.

Los manifestantes recriminaron que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, se ha negado a atenderlos y lo responsabilizaron de cualquier acto de represión.

“Responsabilizamos al fiscal general de lo que pueda suceder, responsabilizamos al fiscal general de cualquier acto de represión en contra de las madres y padres de familia”, dijeron con un megáfono.

Pese a que decenas de policías con escudos resguardaron el edificio, ubicado en el centro de la capital mexicana, los manifestantes lanzaron petardos y rocas con las que rompieron vidrios e hirieron a una mujer policía en una pierna.

Desde la semana pasada familiares y activistas empezaron con las manifestaciones previo al aniversario de la desaparición de los estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

Este jueves un juez concedió un amparo provisional a Murillo Karam para protegerlo de su procesamiento por el caso.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa a días del octavo aniversario de la desaparición masiva.

El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

La Comisión de la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que “se está avanzando contra viento y marea” en el caso.