Proyectos de ley que “criminalizan a los indocumentados” avanzan en Texas

Redacción EFE News, (EFE).- Un paquete de leyes de Texas que lidian directamente con la inmigración avanzó hacia el Senado estatal en medio de las protestas de defensores de los derechos de los migrantes, que este miércoles calificaron las medidas como inconstitucionales y afirmaron que “criminalizan a los indocumentados”.

El paquete, compuesto por tres propuestas de ley, fue aprobado la madrugada de este miércoles por la Cámara de Representantes de Texas, de mayoría republicana, que logró eludir las objeciones demócratas.

Las disposiciones aprobadas permiten crear una unidad estatal de patrulleros de frontera con autoridad para arrestar migrantes indocumentados. También aumentan las sanciones penales y las multas contra los migrantes detenidos en el estado.

Además, aumentan las condenas para personas que transporten sin saberlo a una persona indocumentada en su automóvil.

Las propuestas también incluyen la creación de un sistema judicial paralelo para juzgar a los migrantes y contrabandistas detenidos por las patrullas estatales. También permiten recaudar fondos públicos y privados para sostener financieramente estas cortes y continuar construyendo una barrera a lo largo de la frontera de Texas con México.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas fue la primera en reaccionar hoy tras el avance del paquete en la Legislatura texana.

“Estos proyectos de ley son claramente inconstitucionales y pondrán en peligro la seguridad pública”, dijo en un comunicado Bernardo Rafael Cruz, abogado de ACLU. “Ciertos políticos están tan poco dispuestos a reconocer la humanidad en los inmigrantes que están tratando una situación humanitaria como una zona de guerra”.

Criticó el voto de los republicanos que no escucharon el descontento de ciertos votantes.

Cruz advirtió que “los texanos no necesitan una fuerza policial patrocinada por el estado que hostigue a nuestras comunidades por el color de nuestra piel o los idiomas que hablamos”.

Agregó que ACLU no apoya un sistema judicial “separado y desigual que apunte injustamente a las personas en función de su estatus migratorio percibido”.

Cruz hizo un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para detener los intentos de Texas de intervenir en la ley federal de inmigración.

A su vez, Alicia Torres, vocera de la organización ICE Fuera de Austin, que encabezó las protestas en la Legislatura, dijo en un comunicado que las medidas “criminalizan a los inmigrantes y los indocumentados”.

Las medidas aprobadas son respaldadas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien ha implementado varias medidas para enfrentar la llegada de migrantes a través de la frontera, entre las que se cuenta el transporte de extranjeros liberados a ciudades gobernadas por demócratas.

Este miércoles el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que incluye medidas que lidian con la inmigración y dificultan la estancia de indocumentados en ese estado.