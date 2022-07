Publican guía de apoyo para migrantes y refugiados en la mexicana Tijuana

Tijuana (México), (EFE).- Uno de los mayores problemas que más sufren los migrantes y refugiados durante su llegada y estancia en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, es la falta de información y orientación sobre las organizaciones y dependencias a las cuales pueden recurrir para pedir apoyo.

Esta problemática, la cual regularmente no es atendida, lo acerca o lleva a ser presas fáciles de traficantes de personas.

El director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero, comentó a Efe que, dadas estas circunstancias, las autoridades de Tijuana decidieron publicar y presentar este jueves una guía para migrantes y refugiados, en la que se les brinda información básica.

“Es una guía para que la comunidad migrante y refugiada esté empoderada con información, si no la tienen quedan vulnerables y pueden caer en manos de traficantes y redes de trata de personas que intentan cruzarlos de manera forzosa hacia Estados Unidos”, dijo.

Recalcó que “es importante que toda la comunidad migrante esté informada a su llegada a Tijuana”, por ende, las guías van a estar disponibles en puntos con mayor flujo de migrantes como el Aeropuerto Internacional, Central de Autobuses, puertos fronterizos, albergues y centros comerciales.

En la guía vienen los teléfonos de las oficinas de Atención al Migrante de Tijuana, de los consulados de Honduras, Guatemala, El Salvador y la representación de la embajada de Haití, además de información legal y sobre los apoyos que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil y los tres órganos de gobierno de México.

La publicación también contiene tres códigos digitales (QR), uno para descargar la guía de forma virtual, otro para conocer las ubicaciones de los diversos albergues y uno más para ubicar los centros de salud a los que pueden recurrir en caso de ser necesario.

El representante de la oficina de trámites consulares de la embajada de Haití en Tijuana, Wisly Desir, dijo a Efe que es muy importante la publicación de esta guía, porque “cuando uno llega a Tijuana es muy difícil, no hay una forma de poder orientarnos y saber a dónde podemos meternos”.

Resaltó que cuando arriba un migrante a una ciudad “es muy difícil integrarse de forma efectiva por falta de información; con esta guía se van a poder orientar y saber qué pueden hacer en la ciudad”.

Contó que para la comunidad haitiana, el mayor problema al que se enfrentan una vez que llegan a la frontera, es el tema de la documentación, principalmente porque al requerir la que les expide su país, tarda mucho tiempo debido a la inestabilidad política que allá se vive.

Está problemática de la documentación también afecta a la comunidad guatemalteca, como lo hizo saber a Efe el cónsul general de Guatemala en Tijuana, Erick Cardona, quien asegura que pese a ello siguen llegando personas de su país a México, razón por la cual es importante la guía que se les estará compartiendo.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha detectado a cerca de 1,4 millones de indocumentados en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado.

Además, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, un incremento anual de casi 15 %, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno.