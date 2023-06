Puerto Rico y Cuba ganan oro en finales individuales de tenis de mesa en San Salvador

San Salvador, (EFE).- Adriana Díaz, de Puerto Rico, y Andy Pereira, de Cuba, ganaron cada uno medalla de oro en las finales individuales de tenis de mesa en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador.

Díaz, que con 15 años participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y es campeona panamericana, superó con marcador de 4-0 en la final individual femenina a la mexicana Yadira Silva, quien se quedó con la presea de plata.

La puertorriqueña, ahora de 22 años, dominó desde el inicio el partido disputado en el Complejo Deportivo El Polvorín, en San Salvador, y mostró su alto nivel deportivo y agresivo juego al imponerse con abultadas diferencias sobre su rival en cada uno de los juegos.

La joven fue celebrada con gran algarabía por su compatriotas y amigos atletas, que la animaron y aplaudieron en todo el juego, al ganar el encuentro que tuvo una duración de 24 minutos.

“Estoy muy contenta, creo que ganar una medalla de oro siempre es muy bueno, no solamente para mí sino que para el país. Estoy muy contenta porque pude lograr lo que me prometí, y muy orgullosa de mi equipo”, dijo la atleta a EFE tras recibir su oro.

Señaló que “todo Puerto Rico siempre ha estado apoyándome y eso se lo agradezco por siempre”.

“Para mí, esta medalla de oro es para todo Puerto Rico y estoy muy contenta y muy ansiosa de seguir con las competencias”, subrayó.

Al ser preguntada sobre lo más difícil de estar en estos juegos, Díaz aseguró que “lo más difícil, yo diría, es el sacrifico que uno hace, dejando a la familia atrás para ir a otros países”.

“Es muy complicado estar viajando todo el tiempo, pero al final vale la pena porque aquí está el resultado, creo que todo atleta daría lo que sea por tener la medalla de oro”, añadió.

La campeona panamericana en Lima 2019 y que en los Juegos Barranquilla 2018 se colgó cuatro medallas de oro, también obtuvo medalla bronce en dobles femenino y dobles mixtos.

Puerto Rico logró en el tenis de mesa dos oros, tres preseas de plata y tres de bronce.

El bronce en individual femenino fue para la mexicana Clio Barcenas.

PEREIRA LE DA A CUBA OTRO ORO

En individual masculino, el cubano Andy Pereira derrotó en un apretado juego al puertorriqueño Brian Afanador, que se tuvo que conformar con la plata.

En 50 minutos de partido, Pereira fue superior a Afanador, aunque en el cuarto juego el puertorriqueño se creció y se fue arriba en el marcador, lo que obligó a un quinto partido.

El gane del cuarto juego de Afanador logró descolocar al cubano, pero Pereira retomó su ritmo y logró imponerse para dejar un marcador final de 4-1.

“Pensé que se me iba (el gane), porque es un rival complicado. Él (Afanador) nunca se rinde, mi respeto para él y su equipo de trabajo”, dijo a periodistas el cubano, que dedicó su victoria a su hija.

Pereira también ganó medalla de oro en dobles masculino junto a su compañero, Jorge Campos, tras vencer a la pareja boricua integrada por Brian Afanador y Daniel González.

Cuba logró en tenis de mesa tres medallas de oro, dos de plata e igual número de bronce.