Puertorriqueña Ana Isabelle reclama “mejores papeles” para latinos en el cine

Caguas (Puerto Rico), (EFE).- La cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabelle reclama en una entrevista con EFE para los artistas latinos roles cinematográficos alejados de los estereotipos porque, tengan o no acento, se merecen “mejores papeles”.

“No solamente somos la que limpia o el maleante, o esos papeles que son esteriotipados”, subraya la también bailarina, que denuncia haber sufrido discriminación en Estados Unidos por su acento.

La artista asegura que la “única vez” que no tuvo problemas con su acento fue en su papel como Rosalía en la versión cinematográfica de Steven Spielberg de “West Side Story” (2021), en la que se sintió “como una reina” porque le pidieron exagerarlo.

“Yo decía: voy a trabajar con el gran Steven Spielberg, voy a ser una puertorriqueña trabajando en ‘West Side Story’, a diferencia de la primera película, que no tenía casi puertorriqueños, solamente a Rita Moreno, y para mí era hacer historia”, recuerda.

También de este musical, Ana Isabelle lideró 80 funciones en el Guthrie Theater en Minneapolis, Minnesota (2018) con el personaje de “Anita”, alzándose con un galardón como Mejor Actriz.

El musical está basado en el libro del director de teatro y guionista estadounidense Arthur Laurents. La producción original de Broadway debutó en 1957, resultando nominada a seis Premios Tony.

NUEVA SERIE EN ESPAÑA

Ana Isabelle va a formar parte del elenco de una nueva serie española, de la que no puede ofrecer detalles ya que se grabará en los próximos meses entre Madrid y Marbella, y que es uno de sus “más grandes sueños”.

La actriz comenta que, tras ver la serie de “La Casa de Papel”, su mente le dijo: “Vete a España, intenta algo nuevo a ver qué pasa, sigue abriendo horizontes, no te conformes, que tú puedes”.

“Voy a estar en España desde abril 8 hasta julio 28 filmando esta serie y estoy que no quepo de alegría, de gratitud, de emoción”, declara eufórica Ana Isabelle, añadiendo que para ella Penélope Cruz es un referente.

Asimismo, “echaba de menos” trabajar en su idioma nativo, el español, manifiesta durante la entrevista en el Centro de Bellas Artes de Caguas, su ciudad natal y el lugar donde hasta el pasado 2 de abril interpretó el papel de María Magdalena en el musical “Jesucristo Superstar”.

“Siempre había querido hacer de María Magdalena y apoyar mi pueblo. Fomentar el arte aquí es parte de una obligación que tengo y que elijo tener y como cagüeña quiero ser ejemplo, quiero ser inspiración”, asegura.

Ese proyecto de “Jesucristo Superstar” tiene además el aliciente para ella de que han compartido escenario tanto artistas profesiones como “jóvenes que están surgiendo ahora”.

CENTRADA EN SU CARRERA MUSICAL

Actualmente, Ana Isabelle está enfocada en su carrera musical. Lanza en unos días un nuevo sencillo y, en mayo, su próximo álbum, y no oculta su entusiasmo por “regresar a lo que es la música, a lanzar música constante”.

“Yo he tenido trabajos que me han expuesto a diferentes públicos en diferentes momentos, esperando que este nuevo proyecto tenga impacto masivo de todos esos mercados y los amarre”, asevera.

Ana Isabelle ha tenido influencia musical por parte de su familia y creció “rodeada de música por todos lados”. Su madre fundó el coro de niños de Caguas, su padre fue trompetista con el cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa y su hermano también es músico.

Su tema “La vida es bella”, publicado en 2011, tuvo mucho éxito en Venezuela y Colombia.

“En Venezuela fue una locura, estuvo número uno más de diez semanas”, rememora la cantante, indicando que el álbum “Mi sueño”, de 2010, estuvo top 10 en la lista de Billboard.

Ana Isabelle ganó la primera edición del programa “¡Viva el sueño!”, un formato estadounidense creado por Univisión en el año 2009 donde músicos profesionales pusieron a prueba sus talentos para ser una estrella de la música latina.

