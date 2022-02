Puertorriqueña Chesca lanza el sencillo “Soltera”, fusión de bachata y trap

San Juan, (EFE).- La cantante puertorriqueña Chesca estrena el sencillo “Soltera”, un himno a la libertad y a disfrutar la vida sin ataduras sentimentales que fusiona la bachata y trap, según un comunicado divulgado.

El nuevo tema de Chesca llega bajo la producción de Came Beats y está acompañado por un video musical dirigido por Kevin Quiles en el que se presenta a la intérprete en compañía de dos mujeres en un automóvil en marcha.

“Quise llevar el mensaje de que no necesitas a nadie para ser feliz”, mencionó la artista sobre su último sencillo.

El tema, lanzado bajo la compañía discográfica Saban Music Group, ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

Chesca comenzó el año con presentaciones en el festival latino “Calibash”, en Los Ángeles y Las Vegas.

Dentro de su trayectoria, ha actuado en prestigiosos escenarios televisivos como los de “Live with Kelly and Ryan” y “Jimmy Kimmel Live!”.

También se ha presentado en eventos importantes como Premio Lo Nuestro, Urban Divas United y Joe Biden MLK Special.

“Me siento feliz con lo que está pasando en mi carrera. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer lo que hago”, dijo.

Me gusta meterle muchas ganas a mi trabajo y trabajar en ser un ejemplo de que los sueños sí se dan”, añadió.

Su lista de colaboraciones incluye a artistas como Arcángel, De La Ghetto, Pitbull, Frankie Valli y Jon Z. Entre sus trabajos recientes se incluye “Tu Weekend”, “Adicto” (con Blessd y Nesi) y “Calor”.

Chesca lanzó en 2018 su primer sencillo en español, “Azúcar”, que cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

La canción fue parte de la banda sonora de la película “What Men Want” y llegó a las 10 listas principales de Radio Airplay en Puerto Rico.

“Te quiero Baby (I Love You, Baby)”, de Chesca con Pitbull y Frankie Valli, ha obtenido más de 20 millones de descargas.