Puertorriqueño Don Omar, en primer lugar en tres listados de Billboard

San Juan, (EFE).- El cantante puertorriqueño de música urbana Don Omar comenzó 2022 ocupando el primer lugar en los listados “Latin”, “Latin Rhythm” y “Tropical” de la Revista Billboard con el éxito “Se Menea”, junto a Nio García, según un comunicado divulgado.

“Le prometí a mis seguidores que iba a traerles buena música y en eso me he enfocado durante los pasados meses. Comenzar el año con el primer lugar nos motiva a seguir trabajando en nuevos temas y colaboraciones. Gracias a Nio por decir que sí a este junte y porque demostramos que en equipo se logran grandes cosas”, indicó Don Omar.

Además del éxito que alcanza en las emisoras radiales, el video del tema “Se Menea” cuenta con más 33 millones de visitas en la plataforma YouTube.

Adicional de “Se Menea”, Don Omar también consiguió éxitos con “Flow HP” y “Tú no bailas más que yo” a finales del año pasado.

Asimismo, Don Omar fue invitado por la cadena de televisión estadounidense ABC y tuvo una exitosa participación en la celebración de la despedida de año “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde los estudios de Warner Brothers en la ciudad de Los Ángeles y que fue vista por millones de personas en todo el mundo.

En los próximos días presentará un nuevo tema.

Además, el 29 de enero, Don Omar será la principal atracción del espectáculo Calibash que se celebrará en la ciudad de Las Vegas y en el que también participarán Maluma, Farruko, El Alfa y Karol G, entre otros.