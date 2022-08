Puig: “Los Galaxy me transmitieron lo que necesitaba, cariño y confianza”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El español Riqui Puig fue presentado de manera oficial en el Dignity Health Sports Park como nuevo futbolista de Los Angeles Galaxy, institución que le convenció porque, dijo, le transmitió “lo que necesitaba, cariño y confianza”.

Le acompañaba el que será su nuevo técnico, Greg Vanney, un veterano de la MLS que conoce perfectamente el fútbol estadounidense como jugador y entrenador.

El jefe de los Galaxy puso muy en valor que un futbolista así llegue a Estados Unidos: “Es uno de las mejores fichajes en la historia de la liga. Es bueno para nosotros, pero sobre todo es un gran reconocimiento para la competición”.

Greg Vanney fue clave para su llegada: “Hablé con ellos en un zoom antes de venir. Me transmitieron lo que necesitaba, cariño y confianza. Me lo transmitieron. Tardé dos días en decidir, ya estoy aquí. Asumo un nuevo reto en mi vida”.

Riqui Puig valoró la situación actual del equipo, sexto en la Conferencia Oeste y peleando por asegurar el Playoff. Para el canterano del Barça las opciones están intactas: “Quedan diez finales, para el equipo es bueno intentar ganar esos diez partidos, creo que podemos ganar la liga”.

“Quiero dar las gracias a Greg y a mis compañeros, ha sido un inicio difícil porque la visa se ha retrasado un poco. Pero el viernes ya estoy preparado. Agradezco a los compañeros por cómo me han recibido. Estoy con muchas ganas, me siento como en casa”, dijo.

Una nueva aventura en la que los primeros días están siendo muy ilusionantes: “La verdad es que no me lo imaginaba así, es un club muy grande con muchos aficionados, cuando llegué al aeropuerto fue impresionante. Las instalaciones son espectaculares”.

“La verdad es que me ha impresionado el nivel, hay mucho nivel, mucha competencia, eso siempre es bueno en equipos de alta competición. Voy a darlo todo y a tratar de dar más calidad al equipo si puede ser. Estoy muy contento de estar aquí, creo que es un grupo fantástico”, agregó.

Compartirá equipo con otro recién llegado como el uruguayo Gastón Brugman, compañero en el centro del campo con el que ya ha podido compartir sensaciones.

“La llegada de Gastón da mucho nivel al equipo, hoy en el entreno me he sentido muy cómodo con él”, afirmó.

También ha podido disfrutar Riqui en su llegada a Los Angeles de alguien con su mismo origen, el también español Víctor Vázquez que salió de La Masía y le ha acogido con los brazos abiertos nada más llegar.

“Con Víctor tengo la suerte de tener muy buena relación, me ha ayudado mucho. Me ha explicado qué zonas están bien para jóvenes como yo. Él también ha estado muchos años en la Masía, y sabe lo que es estar allí y aquí. Es un viaje largo y con muchas horas de diferencia. Me ha tratado como si fuera un hijo suyo”, aseguró.

“En España, al tener tanta diferencia horaria, me costaba ver los partidos, sí que intentaba ver los highlights. Creo que es una liga que puede llegar a ser una de las mejores del mundo. Lo tiene todo para triunfar. De ahora en adelante van a venir más jóvenes que van a elevar el nivel, para crecer y desarrollarse, es una liga que tiene mucho recorrido”, prosiguió.

El cariño recibido no fue el único motivo para decidir este cambio de aires: “Vengo de una liga totalmente diferente en Europa. Pero soy joven, creo que hay que jugársela a veces. Soy un tío al que le gusta probar cosas nuevas. He venido a una ciudad completamente nueva. Creo que esto me va a ir muy bien como persona y en lo deportivo mejor”.

Una de las sociedades que más ganas hay de ver en juego es la que pueda formar Riqui Puig con el mexicano Javier Chicharito Hernández, para el que sólo tuvo palabras de elogio.

“Tener un jugador como Chicharito, que ha ganado tantas cosas y ha jugado en equipos tan buenos en Europa, es un orgullo. Puedo aprender mucho de él. Es uno de los jugadores que mejor me ha recibido en el vestuario, es un diez, un crack. Quiero darle las gracias por cómo me ha tratado. Espero poder darle muchas asistencias”, consideró.

“Llevo dos meses ya entrenando. De forma física estoy bastante bien, estoy a un nivel físico bueno. En el fútbol siempre hay que tener un poco de presión, porque así rindes mejor. Me gusta tener presión, tener a los fans detrás, que me insistan. Tengo ganas de asumir esa presión y darlo todo en el campo”, insistió.

La adaptación a su nueva vida en Los Angeles, pasa principalmente por el apoyo de su familia: “Es verdad que está muy lejos de Barcelona y sólo con 22 años se me puede hacer muy cuesta arriba. De momento les tengo aquí y me están ayudando a buscar casa y cosas necesarias como abrir una cuenta en el banco o el teléfono”, afirmó.

“También tengo a mi novia, que me gustaría que viniera. Soy muy feliz, me está gustando mucho el club, la ciudad también y los compañeros me están ayudando muchísimo”, concluyó.