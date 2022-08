Qatar 2022: Estudio revela explotación y discriminación a trabajadores de hoteles

Al no existir leyes claras para defender a trabajadores migrantes, se cometen abusos laborales dentro de los hoteles asociados a la Copa Mundial de la FIFA

NotiPress.- A cuatro meses de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, 21 de noviembre 2022, el sitio Equidem reveló que existen casos de explotación laboral a trabajadores de hoteles en el país árabe. Según la publicación, un empleado del hotel Crowne Plaza, ubicado en Doha y quien decidió guardar su identidad, aseveró que existe mucha discriminación contra las personas de África.

“El salario no se trata de dinero, nunca recibiré el mismo salario en comparación a un colega árabe, solo nos contratan para algunos tipos de trabajo; seguridad, limpieza, cocina”, puntualizó el trabajador originario de Nepal. Agregó que siempre están en contacto directo con los huéspedes y el personal femenino no puede trabajar solo.

Cifras del propio sitio señalan que de febrero 2020 a julio 2022, documentaron importantes violaciones laborales y de derechos humanos en 13 de los 17 grupos hoteleros asociados a la FIFA. Desde acoso sexual, discriminación basada en la nacional y el género, robo de salarios y riesgos para la salud y seguridad, hasta pérdida repentina de empleo y cargos de reclutamiento ilegal.

Estos son algunos supuestos delitos, los cuales quedan impunes al no ser denunciados por trabajadores, pues tienen miedo de ser víctimas de represalias o estar sujetos a vigilancia y control intensivo. Los hoteles donde supuestamente ocurren estas arbitrariedades son: Hotel Accor, Dusit, Ezdan Holding Group, InterContinental, Kempinski, Movenpick, Retaj, Ritz, Rotana, Steinberger, Tivoli y Wyndham.

“No podemos entrar a ninguna habitación solos, el trabajo de limpieza es muy arriesgado, nos pueden agredir, acusar de robo y por ello debemos ser muy cuidadosos”, señala a la fuente. De acuerdo con el reporte, los trabajadores en hoteles de Qatar son en su mayoría migrantes de África y Asia y han sido objeto de explotación laboral grave y violaciones de derechos humanos.

Según el informe, estos recintos son investigados porque emplean entre 9 mil y 10 mil trabajadores, muchos de ellos migrantes de Bangladesh, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Marruecos, Nepal, Filipinas, Tailandia y Uganda. Adicionalmente, el documento señala que estas violaciones a los derechos de los trabajadores en hoteles asociados con la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 son resultado de predecibles políticas negadas a los mismos trabajadores.

Ya que no les permiten asociarse e impulsan la discriminación basada en la nacionalidad, estatus migratorio y las autoridades pasan por alto estos delitos a empleados de los mencionados hoteles. Hasta el momento, el gobierno de Qatar ni los propios organizadores se han pronunciado sobre el tema.