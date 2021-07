¿Qué es la Micropolítica?

La forma más común en que las personas renuncian

a su poder es pensando que no tienen ninguno.

(Alice Walker)

ESTO ES PARA USTED

Si usted es un profesor, un obrero, un académico, un inversionista, un líder sindical o un directivo de cualquier organización, un artista o un periodista, éste es un mensaje para usted.

LA MICROPOLÍTICA ESTÁ EN TODAS PARTES

Quiero hablarles de lo que yo llamo la micropolítica. Me llevó más de medio siglo descubrirla. Aparecía en todas partes disfrazada de una traición, de un conflicto, de un amigo que se presentaba como un aliado y resultaba que era un espía o informante. A veces era un esposo infiel o alguien tratando de engañarnos. La micropolítica estaba en todas partes. En todos los casos se trataba de enemigos luchando.

LOS ENEMIGOS

¿Enemigos? Si usted piensa que soy un guerrero lleno de rivales está equivocado, soy alguien como usted, o sea, una persona que hice y sigo haciendo mi trabajo con dedicación, no tengo problemas en acatar instrucciones. Me considero una persona amistosa, que me fascina ayudar y que todos progresen principalmente en las organizaciones donde he trabajado. Respeto a mis jefes, siempre trato de apoyarlos creyendo que ellos saben lo que se tiene que hacer y me corresponde sumarme a sus experiencias. Entonces, ¿de dónde salen los enemigos? Precisamente, ese es el tema, una de las grandes incógnitas, cuyas respuestas dan fundamento a la micropolítica.

EL PODER ES EL CONCEPTO CENTRAL DE LA MICROPOLÍTICA

Todos tenemos enemigos, aunque la micropolítica también nos da razones de porqué tenemos enemigos gratuitos y de todo tipo, lo más importante de esta nueva emergente ciencia es que nos explica el mundo brutal donde vivimos y cómo podemos usar nuestro poder para defendernos y lograr lo que anhelamos. Escribí poder, en efecto; cuando inicié el desarrollo de esta materia mucha gente pensaba diferentes cosas de la palabra micropolítica, por eso mismo, le agregaba al título dos puntos y ponía: Micropolítica: El Ejercicio del Poder. Eso ayudaba a que las personas intrigadas entendieran más.

FUENTES DE PODER Y PENTADIMENSIONALIDAD

En la micropolítica se aprende a ser más poderoso como persona a través de entender las diferencias en conceptos tales como poder, autoridad, política y micropolítica. Se estudian las fuentes del poder, con algunas fuentes adicionales que la micropolítica ha agregado, como es el poder político, el poder de seducción y el poder de la humildad. Se vale también de la teoría organizacional principalmente de la pentadimensionalidad, una palabra elegante para referirse a cinco dimensiones en las que operan las organizaciones y las personas.

LA ÓPTICA DE LA MICROPOLÍTICA

A través de la micropolítica muchas de las cosas que eran grandes incógnitas en nuestras vidas, de pronto las entendemos, no sin antes sentirnos un poco o un mucho inocentes. Lo mismo sucede con la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con otros, lo vemos ahora diferente gracias a la micropolítica.

¿ES INMORAL LA MICROPOLÍTICA?

Con frecuencia encuentro a alumnos que me plantean que lo que están aprendiendo en la micropolítica es inmoral. Por años me atormentó ese cuestionamiento. Tuve noches de desvelo, hasta que, comprendí que en realidad la micropolítica no es inmoral, es sólo un conjunto de habilidades y quien las usa, es la persona, por lo tanto, la persona es quien decide el cómo, cuándo, y porqué las usa, es por tanto la que termina siendo inmoral. Dicho de otra manera, la micropolítica es un arma, quien aprieta el gatillo, para uno u otro propósito es el que se hace héroe o villano. Por supuesto que esos cuestionamientos de mis alumnos, sobre la ética de la micropolítica, me llevaron a incluir un capítulo entero en el curso sobre la ética del poder, o sea, la parte moral de la micropolítica.

MAQUIAVELO

Por años, más bien por siglos, hemos recurrido a Maquiavelo para referirnos al lado pragmático de la política. Nicolás Maquiavelo, que murió a los 58 años en 1527, dejó un legado tremendo en su libro: El Príncipe, tan discutido al igual que cautivante. Como en el caso de Weber cuando introdujo al mundo de la sociología el concepto de burocracia como la organización perfecta, el tiempo hizo que la palabra se usara en forma negativa; igual los conceptos de Maquiavelo acuñaron el término “maquiavélico” adjetivo que se emplea para indicar las acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que emplean algunas personas a fin de lograr un propósito específico, en suma, algo pérfido y maligno. Sin embargo, en la óptica de la micropolítica, Maquiavelo es reconocido como un adelantado a su época que sintetizó las acciones de los gobernantes y de las organizaciones. Fue el primero que sin rodeos dijo: política es el ejercicio del poder. La micropolítica va a la esencia de Maquiavelo, dando perspectiva a sus predicamentos en la vida cotidiana.

SUN TZU

Lo mismo se puede decir de Sun Tzu y su clásico El Arte de la Guerra. Escrito unos 500 años antes de Cristo. Este tratado clásico sobre cómo librar o evitar una batalla en la perspectiva de una guerra, ha vuelto a cobrar vida en los negocios, en las organizaciones, en los sindicatos, pero sólo la micropolítica le da la dimensión, profundidad y perspectiva que haga sentido para la gente no-guerrera.

LA MICROPOLÍTICA SERÁ UNA CIENCIA

Otros autores y otros temas forman parte de la micropolítica. La mayoría de las ciencias actualmente reconocidas, cómo la psicología, las ciencias políticas, la economía, la psicología social y muchas más, en el pasado no fueron reconocidas, pero, sin lugar a duda, la micropolítica será una ciencia en un futuro no lejano.

LOS ALUMNOS SON LOS MAESTROS DE LA MICROPOLÍTICA

Mientras es o no es, los cursos de micropolítica han tenido gran aceptación y son solicitados frecuentemente. Son estos alumnos los que ayudan a que la materia crezca, se desarrolle y cambie las vidas de muchos y muchas.

———————————————————————————————————————

* El Doctor Alfredo Cuéllar es consultor, ex-profesor universitario de numerosas universidades de México y Estados Unidos. Es el creador y pionero de la micropolítica.