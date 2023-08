¿Qué esconde “Él solo es Ken”? Experta explica el mensaje en Barbie

Ella lo es todo y él solo es Ken, la frase que hizo arder las redes tiene un trasfondo más profundo

NotiPress.- Con una calificación del 83 por cierto de la audiencia en Rotten Tomatoes, la película de Barbie protagonizada por Margot Robbie ha causado revuelo en México y todo el mundo. La principal crítica hecha, especialmente por algunos hombres, es que es una cinta feminista la cual incita el odio hacia los hombres.

Desde su lanzamiento en 1959, las discusiones en torno a Barbie han estado presentes en la opinión pública. Desde si es una inspiración para las niñas con su eslogan, sé lo que quieras ser, hasta si los estereotipos impuestos llegan a generar en las niñas frustración y sentimientos de insuficiencia.

Camila Trombert, cofundadora y directora de Cruces X Rosas, habló con NotiPress sobra la relación de Barbie y Ken, la cual ha sido duramente criticada por parte del público tras la película. Una de las quejas principales, incluso antes del estreno, fue el eslogan en la publicidad: Ella lo es todo, él es solo Ken; alegando que Ken es solamente un accesorio.

Si bien, desde la invención del cine las mujeres han sido retratadas como adornos de los protagonistas masculinos, la directora Greta Gerwig lo evidenció desde la sátira con “un mundo al revés”. Previo a la película, nadie reparaba en la problemática, de acuerdo con Trombert, esto se debe a la normalización de las mujeres retratadas como complemento.

En 1985 surgió el Test de Bechdel, el cual evalúa la brecha de género en el cine. Este método valora la cantidad de personajes femeninos en la historia con nombre y analiza si interactúan entre ellas sin hablar de sus compañeros masculinos. La BBC realizó un estudio en 2018 donde reveló que de las 89 películas nominadas a los premios Óscar, menos de la mitad pasaban la prueba.

Alerta Spoilers

Cuando Ken descubre que el mundo real está dominado por hombres, decide llevar el modelo patriarcal a Barbiland. Una de las primeras cosas hechas por el personaje de Ryan Gosling es convertir a las otras Barbies en meros accesorios para los Kens.

Por su parte, los Kens toman el mando de los puestos más relevantes en la política y sociedad, llegando a convertir la aprobación de los Ken en el punto de medición para determinar el valor de las Barbies. Aunque la situación es llevada al extremo, comentó la directora, no dista de la realidad actual.

Durante la trama, Ken tiene un giro radical, pasando de depender emocionalmente de Barbie a ser un “villano” que trata de destruir el matriarcado de Barbiland. Gerwig muestra que estas acciones son motivadas por la frustración del amor no correspondido de Barbie.

Según el mito del amor romántico, el Ken sumiso del inicio no tiene nada de malo, incluso se puede considerar como una conducta deseable. Sin embargo, realmente es necesario que tanto los hombres como las mujeres derriben la dependencia, comentó Trombert.

Después, se ve a un Ken distinto, el cual se adueña de la casa de Barbie, representando una consecuencia extrema del amor romántico. En el mundo real, permean este tipo de comportamientos violentos, únicamente por sentir que el amor no es correspondido, criticó.

La prevalencia total de violencia contra las mujeres en México es del 70.1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Muchos casos son generados porque la pareja “buena y sumisa” se siente agraviada por no ser correspondida. Por lo cual Camila Trombert exhortó a replantearse el mito y saber que no es obligación de nadie corresponder en un plano romántico a otra y esta decisión no otorga el derecho a vengarse.