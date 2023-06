“Que Falta Me Hace Mi Padre” lo nuevo de La Adictiva

La Adictiva no se detiene, hace suyo no solo escenarios, ciudades, giras internacionales, estadios, ahora deleita a sus fans con una nueva versión del tema “Que Falta Me Hace Mi Padre” el cual fue éxito en voz del señor Antonio Aguilar.

El día de hoy La Adictiva se apodera y rehace “Que Falta Me Hace Mi Padre”, con su estilo único y con el sello Sinaloense que los caracteriza, les regalan a sus miles de seguidores este melancólico y conmovedor himno representativo para homenajear a los padres, que se adelantaron en el camino de nuestras vidas y ahora solo queda el recuerdo y cantar a todo pulmón esta interpretación.

Como parte de esta hermosa y nueva versión La Adictiva, busca seguir complaciendo a su público y adicional al tema, este contará con video oficial el cual se estrenó el día de hoy a través de YouTube.