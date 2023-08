¿Qué hacer cuando se presentan problemas estomacales durante un viaje?

Desde estreñimiento, hasta diarrea y deshidratación, pueden ser problemas durante un viaje; expertos comparten consejos para mitigar este tipo de malestares

NotiPress.- Uno de los malestares más comunes a la hora de salir de viaje son los problemas estomacales, específicamente la diarrea o estreñimiento. De acuerdo con los especialistas del Hospital Houston Methodist, lidiar con estas afecciones puede ser incómodo, sobre todo mientras se realizan viajes largos o se está fuera de casa por días.

Ante ello, el gastroenterólogo, Eammon Quigley, del Hospital Houston Methodist sostuvo que a estos problemas se les denomina “diarrea de viajero”. Este problema, según Quigley, puede ocurrir en cualquier lugar y no está relacionada con una infección necesariamente.

También, el gastroenterólogo informó que los problemas de estreñimiento también suelen ser incómodos a la hora de viajar y suelen ser de lo más usual en las personas. Además, no son los únicos problemas que se pueden presentar durante los viajes; por ejemplo, puede surgir acidez estomacal, mareos, o colitis.

En ese sentido, el doctor Eammon Quigley, compartió con NotiPress algunos consejos para saber cómo mitigar estos malestares estomacales durante los viajes. Lo primero es entender su causa, regularmente se debe por tener un sistema digestivo sensible y a otros factores, entre ellos, estrés o nervios por pasar varias horas en un automóvil, avión o barco.

La dieta también juega un papel muy importante, esto debido a que ciertos alimentos pueden ser dañinos para algunas personas. Desde condimentos o grasas, hasta los horarios de comida y mal pasarse con la comida en las porciones servidas durante las vacaciones.

Otro de los factores más comunes que desatan la “diarrea de viajero” son la deshidratación, pues afecta al sistema digestivo cuando no hay suficiente agua en el cuerpo. Según el especialista, las personas mientras viajan deben mantenerse bien hidratados, porque de no ser así, un viaje puede volverse complicado e incómodo.

Bajo ese contexto, el especialista advirtió de no hidratarse con alcohol, pues suele ser un “deshidratante” natural y factor de riesgo principal en el estreñimiento. “Debemos hidratarnos con agua, no con alcohol, se debe tomar una bebida antes de hacer un vuelo o un viaje, pero es importante aclarar, las bebidas alcohólicas no son un hidratante”, puntualizó.

Aunque no es una de las razones más usuales, los cambios de presión biométrica también juegan un papel relevante en los malestares estomacales. “Entre mayor sea la diferencia entre la presión de la atmósfera y la de tu cuerpo, más se expandirá el aire en el estómago”.

Para el doctor Eammon Quigley del Hospital Houston Methodist, si se presenta algún tipo de malestar, ya sea diarrea, estreñimiento o colitis, lo mejor es ir preparado para la ocasión. Algunas recomendaciones son llevar algún antidiarreico, laxantes orales e incluso píldoras antiácidas para mitigar problemas de acidez, indigestión u otros problemas estomacales.