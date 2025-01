El presidente electo Donald Trump, que en las últimas semanas ha sugerido que Canadá sea convertido en un estado de Estados Unidos y que Washington compre Groenlandia, ahora amenaza con exigir la devolución del Canal de Panamá. Les voy a compartir mi teoría sobre por qué está diciendo estas cosas.

En un posteo en su red social el 21 de diciembre, Trump dijo que Panamá está cobrando tarifas “ridículas” por el uso del Canal de Panamá, y expresó temores de que Panamá no pueda garantizar el libre tránsito de buques por esa ruta. Si eso no cambia, “exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos”, escribió.

El canal, que permite a los barcos cruzar entre los océanos Pacífico y Atlántico, es clave para las economías de Estados Unidos y de América Latina. Cualquier interrupción del transporte a través del canal, lo que no ha sucedido desde que Panamá lo administra, podría aumentar los precios de las exportaciones asiáticas al continente americano, y viceversa.

El canal fue construido principalmente por los Estados Unidos en territorio panameño a principios del siglo XX, y fue administrado por Estados Unidos durante décadas. Tras los Acuerdos del Canal de Panamá firmados por el expresidente Jimmy Carter en 1977, el canal pasó a manos de Panamá en 1999.

Trump también advirtió que no permitirá que el canal caiga en manos de China. Aunque China no controla el canal, una subsidiaria de la empresa Hutchinson Holdings con sede en Hong Kong, opera dos de sus varios puertos, entre otros en América Latina.

¿Qué hay detrás de la amenaza de Trump a Panamá? Una teoría es que Trump amenaza constantemente a otros países como táctica de negociación. Pero no hay mucho que negociar con Panamá: el mayor problema en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos es el flujo de indocumentados a través de la selva panameña del Darién, y el presidente panameño José Raúl Mulino está cooperando con éxito para cerrar esa ruta.

Una explicación más plausible puede ser que, al igual que los frecuentes arrebatos de Trump contra México, China o Canadá, Trump esté arremetiendo contra Panamá para mantener energizada a su base política.

Los demagogos populistas suelen sacar de la manga constantemente conflictos con enemigos reales o imaginarios para envolverse en la bandera y presentarse como salvadores de la patria. Trump no es una excepción a la regla, según esta escuela de pensamiento.

Los panameños fueron tomados por sorpresa por el arrebato de Trump, porque el presidente panameño es uno de los más pro-estadounidenses de la región.

En una entrevista el lunes, que ampliaré en el Miami Herald y que se emitirá el domingo en CNN en Español, Mulino me dijo que defenderá la soberanía y la independencia de Panamá.

“El Canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños”, me dijo Mulino. “No hay otra forma de verlo que no sea así”.

Rechazando las afirmaciones de Trump de que Panamá podría ser incapaz de garantizar el paso seguro de los buques por la vía interoceánica, Mulino agregó que el tráfico por el canal nunca ha sido interrumpido, salvo cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989.

Las tarifas del canal son fijadas en audiencias públicas por la Autoridad del Canal de Panamá, una agencia gubernamental autónoma que ha administrado el canal de manera eficiente durante más de dos décadas y lo expandió significativamente a un gran costo en 2016, me señaló. Ex diplomáticos estadounidenses en Panamá me dicen que, efectivamente, Panamá ha hecho un buen trabajo manteniendo y modernizando el Canal.

Mi opinión: en lugar de crear conflictos con otros países, Trump debería centrarse en problemas mucho más grandes dentro de su propio país.

Estados Unidos tiene el servicio de salud más caro de los países ricos, una epidemia de tiroteos masivos, una creciente crisis climática que está causando la destrucción de regiones enteras y una desigualdad de ingresos galopante.

¿Por qué Trump no habla de esos temas, que son mucho más importantes que las tarifas del Canal de Panamá? O bien está tratando de distraernos de los temas realmente importantes, o bien está tratando de crear conflictos para complacer a los xenófobos dentro de su base.

Sea lo que fuere, sus declaraciones son lamentables.