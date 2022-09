Qué hay detrás de la polémica de La Sirenita en el live action de Disney

Usuarios de redes sociales inconformes por actuación de Halle Bailey en La Sirenita, mientras otros resaltan inclusión de actores afroamericanos en el cine

NotiPress.- Disney ha apostado por la inclusión en la pantalla grande, es el caso del live action de La Sirenita, en 2019 la empresa norteamericana anunció que había encontrado a su Ariel. Disney presentó a Halle Bailey como la protagonista del live action que se estrenara en 2023, lo cual desató polémica en redes sociales.

Halle Bailey es una actriz afroamericana que nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos el 27 de marzo de 2000. Su nombre fue conocido por el dúo Chloe x Halle, que se conformó en 2010. Un dato interesante es que Beyoncé tras ver los videos de las hermanas las firmo en su sello en 2015. Tres años después las hermanas Chloe x Halle debutaron en la serie Crecido interpretando a las gemelas Jazz y Sky Forster.

La actuación de Halle Bailey atrajo las miradas, por lo cual Disney anunció que había encontrado a su Ariel para el live action del cuento clásico La Sirenita, escrito por Hans Christian Anderson. Durante la Disney D23 Expo de 2022 se reveló el primer teaser de Halle Bailey en el papel de Ariel en La Sirenita.

Mediante redes sociales, usuarios demostraron su inconformidad sobre las características físicas de la actriz afroamericana y las descritas en el cuento. Señalan, “No por racismo, si no por no respetar la descripción de la obra original y aquí la prueba de ello”. Para lo cual adjuntan una captura de pantalla de la descripción del cuento “tenía piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules”.

Algunas personas han opinado favorablemente sobre la inclusión de protagonistas afroamericanos en las películas y series estadounidenses. En redes sociales circularon distintos videos de niñas emocionadas al identificarse con las características físicas de Halle interpretando a La Sirenita, especialmente por su tono de piel.

En sus redes sociales Aforpoderossa, mujer perteneciente a LOFT, habló sobre la inclusión y exclusión forzada en la industria e historia. Afropoderossa menciona que no se considera inclusión forzada cuando se habla de Elvis siendo el rey del Rock and Roll y de Eminem, el mejor rapero. En cambio, si una persona negra interpreta el papel ficticio sobre seres que no existen, como una sirena o un elfo, “uy eso si que es inclusión forzada, ¿cómo puede ser que una persona negra sea un elfo o una sirena”.

Ismael Cruz Cordova, actor puertorriqueño, felicitó a Halle Bailey por su participación en la próxima película de Disney. El actor también recibió críticas tras interpretar un elfo llamado Arondir, en Los Anillos del Poder en 2022.

Se prevé que el live action de La Sirenita sea estrenado en 2023. A pesar de las críticas hacia Halle Bailey, usuarios en redes sociales piden que se dejen de enfocar en el color de piel de la actriz y se considere la actuación y efectos especiales de la película al hacer una crítica.