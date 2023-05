Qué servicios de streaming cobran por cuentas compartidas

De Netflix a Spotify, diversas plataformas de streaming han decidido prohibir las cuentas compartidas pues le genera pérdidas económicas a dicho sector

NotiPress.- Netflix cobrará 69 pesos extra al mes por compartir cuentas con quienes no vivan en el mismo domicilio del titular de la cuenta, en México. Sin embargo, no es el único servicio de streaming que ha decidido ir tras las cuentas compartidas.

Implementando la fórmula en cinco países a partir del 23 de mayo, entre ellos México y Estados Unidos, Netflix busca hacer frente a la desaceleración del crecimiento de suscriptores. De acuerdo con cálculos de la empresa, más de 100 millones de usuarios de la plataforma prestan sus contraseñas, generalmente a amigos o familiares.

Los países que han sido introducidos al baneo de cuentas compartidas son Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, México y Argentina. Por cada miembro extra se paga un monto adicional de:

• Chile: 2.380 pesos chilenos

• Costa Rica: 2.99 dólares

• Perú: 7.9 soles peruanos

• Colombia: 8.900 pesos colombianos

• Estados Unidos: 7.99 dólares

• Argentina: 699 pesos argentinos

En 2022, DAZN, servicio de streaming enfocado en deportes, anunció que sus usuarios ya no podrían compartir cuentas si no tenían la misma dirección IP fija. Sin embargo, aseguró estar trabajando en nuevos planes de precios que sí permitan compartir cuenta entre amigos, aunque todavía no ha hecho público su plan.

Spotify es otro servicio de streaming al cual se le debe de tener cuidado cuando se comparten cuentas. Si bien, se pueden unir hasta seis personas a una misma cuenta Premium, existen algunas limitaciones que no deberían de tomar de sorpresa a los usuarios.

Al empezar a unir a cada amigo a la cuenta del plan familiar, necesariamente todos deben de tener la misma dirección de vivienda. Es decir, si se entró con Facebook o cualquier otra red social, automáticamente la plataforma detectará la ubicación y donde vive quien se integró al plan.

Pero, a diferencia de Netflix, la plataforma de música no realiza cargos extras por los usuarios de más en el plan. En su lugar, cada uno de los miembros son expulsados de la cuenta y solamente el titular podrá disfrutar del servicio.

Servicios de streaming, como Paramount+, han aprovechado la decisión del rey del streaming para acaparar más clientes. Por ejemplo, el streaming de Paramount permite tener hasta 6 perfiles y reproducciones en tres dispositivos de forma simultánea, aunque no limita el número de personas que puedan tener la cuenta.