Queen Latifah, LL Cool J y Missy Elliott celebrarán al hiphop en los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La 65ª edición de los Premios Grammy celebrará medio siglo de historia del hiphop, con un espectáculo que conglomera a celebridades como Queen Latifah, LL Cool J y Missy Elliot.

El show es “solo el principio” de un año lleno de festejos que emprenderá la Academia de la Grabación en torno al género musical, según adelanto Harvey Mason Jr., el director de la organización especialista en música, a través de un comunicado de prensa.

“Durante cinco décadas, el hiphop no sólo ha sido una fuerza definitoria en la música, sino una gran influencia en nuestra cultura”, apuntó Mason Jr.

Además de los artistas mencionados, el segmento histórico también contará con la participación músicos que abrieron camino al género como Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel y Scorpio/Ethiopian King, en los años setenta.

Pasando por Busta Rhymes y Salt-N-Pepa de los ochenta, Spliff Star, Ice-T, De La Soul, Big Boi (Outkast) y The Lox en los noventa, mientras que Nelly, Future y GloRilla representan al nuevo milenio.

Otros artistas que participarán en el homenaje musical son Lil Wayne, Method Man, Scarface, Swizz Beatz, Too $hort, Lil Baby, los productores DJ Drama y DJ Jazzy Jeff.

Antes de emitir esta anuncio, la Academia ya había adelantado que el evento, que tendrá lugar el 5 de febrero, contará con las actuaciones en directo de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, Harry Styles y Bad Bunny.

La principal favorita de esta edición es Beyoncé, quien buscará agrandar aún más su legado musical con el trabajo discográfico “Renaissance”, que le valió nueve nominaciones y podría encumbrarla como la intérprete con más gramófonos de la historia.

A ella le siguen el cantante Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile, con siete cada una.

La entrega de premios se llevará a cabo el domingo 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser la casa del equipo de básquet Los Angeles Lakers y tendrá entre sus presentadores a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, así como la cantante Cardi B y la actriz Viola Davis.

Otras personalidades que formarán parte de la gala son el comediante James Corden, el actor Dwayne Johnson “The Rock” y las múltiples ganadoras al Grammy Olivia Rodrigo y Shania Twain, quienes subirán al escenario para anunciar a los ganadores de algunas categoría.