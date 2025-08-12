Queen Saray Villegas, reina en el BMX en ASU2025

Luque (Paraguay), (EFE).- La colombiana Queen Saray Villegas, diploma olímpico en París 2024, se hizo acreedora este lunes a la medalla de oro del BMX freestyle femenino, en la tercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Paraguay.

Villegas, que con su victoria se aseguró un cupo para los Panamericanos de Lima 2027, completó su rutina con un puntaje de 81.67, mientras que la también colombiana Lizsurley Villegas se quedó con la plata al serle otorgados 76.00 puntos por parte de los jueces.

La medalla de bronce fue a dar a manos de la chilena Catalina Henríquez, con 72.67 unidades, y el cuarto lugar fue para la mexicana Sofía Báez, con 51.67.

“Bueno, ahora toca entrenar demasiado para las próximas competencias, vienen muchos juegos, campeonatos, así que estamos preparándonos para eso, para seguir representando muy bien a Colombia. Ahora tenemos un cupo para Lima 2027. La idea para esos próximos juegos es prepararnos y competir allí por Colombia”, declaró Queen Saray a EFE tras la competencia.

“El sueño ahora es traerle a Colombia la medalla en los Juegos Olímpicos (en Los Ángeles 2028). Eso está en mente. Sé que es muy posible, así que estoy entrenando fuerte para eso y siempre en la cabeza con esa mentalidad”, añadió.

El BMX freestyle, disputado en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad paraguaya de Luque, termina su participación en ASU2025 y entrará en acción desde el próximo 21 de agosto el BMX racing.

Brasil lidera el medallero de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, con 22 medallas (11 oros, cinco platas y seis bronces), seguido de Chile con 12 preseas (seis oros, tres platas y tres bronces) y Colombia con la misma cantidad de metales que los chilenos.