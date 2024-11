¿Quién es quién en Cruzeiro?

São Paulo, (EFE).- Cruzeiro, rival de Racing Club en la final de la Copa Sudamericana, cuenta en su plantilla con varias jóvenes promesas del fútbol brasileño, un mito en la portería y un exjugador del Real Madrid, todos ellos bajo las órdenes del exseleccionador Fernando Diniz.

El conjunto de Belo Horizonte, vendido este año por Ronaldo Luiz Nazário de Lima a un empresario local, tiene uno de los ataques más prometedores del Campeonato Brasileño, con Gabriel Verón y Kaio Jorge, mientras que en el apartado defensivo sobresalen los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero.

CÁSSIO: exinternacional brasileño y leyenda de Corinthians, donde vivió sus mejores años con la consecución de varios títulos, entre ellos una Libertadores y un Mundial de Clubes. Decidió fichar por Cruzeiro y al instante se hizo con la titularidad a sus 37 años.

WILLIAM: Las lesiones le impidieron asentarse en Alemania, donde jugó en Wolfsburgo y Schalke 04. En Brasil ha recuperado su mejor versión. Pieza fundamental en el ataque, ha marcado seis goles y ha repartido diez asistencias.

JOÁO MARCELO: Joven central de gran proyección con sus casi 1,90 metros de altura. Pasó por el filial del Oporto portugués. Antes estuvo en Gremio y Tombense.

LUCAS VILLALBA: Juega cedido por Argentinos Juniors hasta final de temporada, aunque Cruzeiro tiene una opción de compra. También juega como lateral izquierdo. Bien posicionado y peligroso a balón parado.

MARLON: De perfil más defensivo que William, tiene fama de duro. Ha sido expulsado varias veces este curso. Jugó en Turquía para Trabzonspor y Ankaragücü.

LUCAS ROMERO: Es el ancla del mediocampo. Un recuperador nato. Se formó en Vélez. Esta es su segunda etapa en Cruzeiro. Entre medias, militó en Independiente de Avellaneda y el León mexicano.

WALACE: Con experiencia en el fútbol alemán (Hamburgo y Hannover) e italiano (Udinese), es uno de los refuerzos de esta campaña. Atraviesa un buen momento, tras haber sido cuestionado en el inicio.

MATHEUS HENRIQUE: Tras brillar en Gremio, probó suerte en Sassuolo, pero el descenso a la segunda división italiana anticipó su regreso. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

MATHEUS PEREIRA: Es el camisa 10. Atesora una gran calidad técnica y es el motor de creación del equipo. Su buen rendimiento esta temporada le valió para ser convocado con la absoluta brasileña.

GABRIEL VERON: Está cedido por Oporto, donde no terminó de encajar después de sobresalir en el filial del Palmeiras. Es un gran regateador, aunque su punto débil es la falta de regularidad. Fue campeón mundial sub-17 con Brasil en 2019.

KAIO JORGE: Formado en el Santos, ha vuelto a destacarse tras su discreto paso por la Juventus de Turín. Rápido y de arrancada potente, también fue campeón del mundo sub-17 en 2019.

LAUTRO DÍAZ: el enganche argentino fue uno de los grandes fichajes de esta temporada. Empezó como titular, pero las lesiones le han hecho perder espacio en el once. Fue campeón de la Copa Sudamericana en 2022 con el Independiente del Valle ecuatoriano.

LUCAS SILVAa: formado en el Cruzeiro, el mediocampista volvió al cuadro celeste en 2023 tras rescindir con Gremio. En 2015, le contrató el Real Madrid, pero no cumplió con las expectativas y el club merengue le envió cedido de vuelta al Cruzeiro y al Olympique de Marsella.

