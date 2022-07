Quintana dice que Natalia Mills es la clave de Panamá fuera de la cancha

Monterrey (México), (EFE).- Ignacio Quintana, seleccionador de fútbol femenino de Panamá, reveló que la jugadora lesionada Natalia Mills es la clave de su equipo fuera de la cancha ya que cumple una función en el grupo como si fuera parte del cuerpo técnico.

“El caso de Natalia es la capitana del equipo dentro y fuera del campo, lo que ella genera es muy parecido a lo que nosotros hemos tratado de implementar en la filosofía de grupo”, explicó en rueda de prensa a pocas horas del debut de Panamá en el Campeonato Concacaf W en el que buscará clasificar a su primer mundial.

Mills, jugadora del Alajuelense costarricense, se perdió la posibilidad de entrar entre las 23 convocadas a la eliminatoria por una lesión.

Sin embargo, por su liderazgo, Quintana la invitó a hacer el viaje con Panamá a Monterrey, México, en donde este martes las panameñas debutarán en la fase de grupos del Campeonato Concacaf W ante Costa Rica en el estadio BBVA.

Incluso, ‘Nacho’ Quintana no descartó que si sufre alguna baja durante el torneo, Mills pueda ver acción en alguno de los partidos si muestra mejoría.

“La competencia te da la oportunidad de tener cambios durante los partidos si hay una jugadora lesionada, ella misma está clara que los deseos son que no suceda, pero puede estar considerada más adelante. Nos da tranquilidad tener a Natalia, ella se ha involucrado con el grupo y el hecho de jugar en Costa Rica le sirve para darnos información”, añadió Quintana.

Sobre el duelo ante Costa Rica, con el que comparten el grupo B del torneo de la Concacaf junto a Trinidad y Tobago y el campeón olímpico Canadá, Quinta lo calificó como clave por ser el primer partido de la primera ronda.

“El primer partido marca mucho porque un buen resultado te sirve para planificar mejor los siguientes juegos y quitar presión. El grupo trabaja para conseguir los nueve puntos en la fase de grupos y no para presentarse como víctima en los partidos”, expresó.

Laurie Batista, la referencia en ataque de Panamá, afirmó que su equipo llega en su momento más alto de madurez, con la ilusión de clasificar al mundial y soñar con quedar campeón del torneo Concacaf W para asegurar la plaza directa a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Costa Rica es un equipo fuerte, sin embargo, Panamá se ha fortalecido más en lo que es lo mental y también la unidad en los conocimientos previos a poder tener la estructura de juego”, sentenció la futbolista del Tauro panameño.

En el Campeonato Concacaf W se reparten cuatro boletos directos al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 para los dos mejores equipos de cada grupo, así como un cupo a París 2024 para la selección campeona. EFE

rcg/car