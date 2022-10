Rafa Pabón varía los géneros de sus canciones para nutrir la “buena música”

San Juan, (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Rafa Pabón, quien lanzó su EP “Dial-Up”, asegura a EFE que la “buena música” no pierde vigencia, y que por eso crea canciones en géneros musicales distintos de la preferencia de los consumidores.

La afirmación de parte de Pabón proviene por los al menos cuatro años en que lleva trabajando su primer disco que espera lanzar a principios de 2023 y producido por el puertorriqueño Eduardo Cabra, máximo músico nominado a Grammys Latinos.

Antes de esa gran meta, Rafael Enrique Pabón Navedo, nombre de pila de este artista de 26 años, presenta hoy su nuevo EP (disco de pocas canciones) “Dial-Up”, que incluye colaboraciones con sus compatriotas Pedro Capó y Brray, la española Lola Indigo, el colombiano Totoy El Frío y los dominicanos Chimbala y Bulova.

“He sabido definir qué temas son para el disco y cuales no. Desde que empecé mi carrera, hay temas que escribí hace cinco años que van a salir ahora”, explicó Pabón.

“LA MÚSICA BUENA NO TIENE TIEMPO”

“Al final, la música buena no tiene tiempo. Y como no estoy haciendo música ni género por tendencia, pues tiene esa vigencia de yo poder decir: ‘la escribí hace cinco años, pero va salir ahora y va a sonar nuevo, no más de lo mismo'”, prosiguió.

Por eso, en “Dial-Up”, Pabón, un ávido seguidor de todo tipo de música, según dijo, quiso fusionar diversos ritmos musicales como táctica de lo que es capaz de hacer como compositor e intérprete.

Ejemplo de ello lo entabló en la canción “Aléjate de mí” junto a Capó, en la que se fusiona el bolero clásico con el reggae.

HAY QUE “PROPONER COSAS NUEVAS”

“Proponer cosas nuevas” es la visión de Pabón, quien tras graduarse de la Escuela Libre de Música de San Juan, despegó su carrera musical a través de las plataformas digitales, específicamente SoundCloud.

Pabón explicó que la intención de grabar un bolero con Capó fue por la relación familiar de su invitado, nieto del legendario artista boricua Bobby Capó, y para “darle una cosa interesante a la gente y no algo que yo haya hecho”.

“Ese tema, las voces, los dos nos complementamos súper bien y es un tema bien dinámico. Desde que hice el tema, pensé en él. Es mágico, ese tema tiene mucha magia”, aseguró.

“El bolero es algo que hace tiempo no sale un buen tema de bolero y no ha tenido su exposición, y revivir ese género, traerlo de vuelta, creo que es interesante”, indicó.

CALLE 13 LO INSPIRÓ A HACER MÚSICA

Y para que su música no se escuche monótona a la que están publicando otros artistas urbanos, Pabón escogió a Cabra, conocido por haber sido la mente maestra en la parte de producción musical del grupo Calle 13, para elaborar su primer álbum.

“Es mi productor favorito”, admitió Pabón de entrada.

Según contó, este fue “groupie” o fiel seguidor de Calle 13 acudiendo a todas sus presentaciones en la isla.

“Me sabía toda su música y me inspiraron en hacer música”, afirmó Pabón del grupo, ganador de decenas de Grammy Latinos y conocido por temas como “Latinoamérica”, “Atrévete-te-te”, “Tango del pecado”, “Cumbia de los aburridos”, “La bala”, entre otros.

“Y el hecho que mi primer disco yo tenga a mi productor favorito, y trabaje con él, pase lo que pase con el disco, es un logro, un ‘check mark’ (marca de verificación)” en su carrera musical, agregó.

SU GENERACIÓN LOGRÓ ÉXITO SIN PODER ECONÓMICO

Pabón forma parte de la cepa de artistas urbanos junto a Bad Bunny, Rauw Alejandro, Ozuna, Myke Towers, Brray, Álvaro Díaz, PJ Sin Suela, Joyce Santana, entre otros, que despegaron sus carreras descargando sus canciones en la plataforma musical SoundCloud sin la necesidad de tener poder económico y lograr fama mundial.

“Salimos muchas personas muy talentosas y cada cual se fue por su ruta y haciendo lo suyo. Le demostramos a la gente que no había que tener dinero, radio ni un inversionista para hacer música”, afirmó Pabón.

“Yo ‘me pegué’ (tuve éxito) haciendo música desde mi casa con una súper mala producción, de cero. Todos empezamos así y teníamos el recurso -SoundCloud- y no esperar una disquera para pegar, y a todos nos funcionó. Esa es la puerta que aportamos”, enfatizó.