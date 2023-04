Rahm arranca con un -7 tras un doble ‘bogey’ inicial

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Jon Rahm dio muestra de su fortaleza mental este jueves y, tras comenzar el Masters de Augusta con un doble ‘bogey’ en el primer hoyo, acabó la primera ronda con un brillante siete bajo par.

Rahm, número tres del ránking mundial, falló dos ‘putts’ en el primer hoyo, pero no perdió lucidez y no cometió error alguno en el resto de la ronda, con siete ‘birdies’ y un ‘eagle’.

El español, ganador de tres torneos este año, el Genesis Invitational, el Sentry Tournament of Champions y el The American Express, compensó ese error inicial con dos ‘birdies’ en los hoyos dos y tres. Hasta rozó el ‘eagle’ en el segundo.

En el día soleado de Augusta, y con temperaturas muy altas (casi 30 grados Celsius), Rahm creció y logró ‘birdies’ en el siete, trece, quince, 16 y 18, además de un ‘eagle’ en el octavo hoyo.

Se trata del mejor resultado en el Masters tras arrancar con un doble ‘bogey’.

Su siete bajo par le deja en la pelea con los demás líderes, empatado en la primera posición momentánea con el noruego Viktor Hovland (-7), a la espera de que concluyan los demás favoritos, entre ellos el vigente campeón Scottie Scheffler.

Regresó a Augusta el cinco veces campeón Tiger Woods, que entregó una tarjeta de 74 golpes, dos sobre par, al terminar con un ‘bogey’ en el hoyo 18.

Tiger, que sigue conviviendo con unos problemas en una pierna como consecuencia del grave accidente de carretera sufrido en 2021, logró tres ‘birdies’ por cinco ‘bogeys’.

El Masters de Augusta, que alcanza este año su edición número 87, se disputa hasta el próximo domingo en Georgia.