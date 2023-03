Rahm arranca The Players con uno bajo par

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Jon Rahm, número 1 del ránking mundial, arrancó este jueves el torneo The Players, considerado como el quinto ‘grande’ de la temporada, con una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.

Rahm, que ganó tres torneos y alcanzó la primera plaza en el ránking en un sobresaliente arranque de temporada, empezó su recorrido en el décimo hoyo y, tras sumar ‘birdies’ en el 16 y el 18, tuvo un ‘bogey’ en el hoyo ocho.

Este curso, Rahm ganó el Sentry Tournament of Champions, The American Express y Genesis Invitational.

The Players comenzó este jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EE.UU.) y se disputará hasta el próximo domingo.

Scottie Scheffler, número 2 del mundo, también acabó su primera ronda y entregó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par.