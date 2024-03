Rahm, sobre LIV y PGA: “Hay forma de coexistir”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Jon Rahm consideró este martes que “hay forma de coexistir” entre el LIV y la PGA y que le gustaría ver “a los mejores golfistas competir contra los mejores”, aunque destacó que es algo que depende de los directivos “de arriba”, en una rueda de prensa ofrecida en vista de la defensa de su corona en el Masters de Augusta.

“Hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia, he visto jugadores de la PGA y asumo que habrá algunos que no están felices, pero si se trata de mi parte, nada cambia, respeto a ambos por los dos lados. El futuro a este punto depende de la gente arriba, hay una forma de coexistir, me gustaría ver a los mejores competir contra los mejores. Hay margen para el golf para ir a otro nivel y tener más seguimiento”, dijo Rahm.

“En el fútbol tienes la liga española, la Premier League, la Serie A, y luego tienes las dos grandes copas europeas, y todos miran todo más allá de quien apoyen. Hay una forma de dar un producto que es mejor para todos, no para mí, sino para los aficionados en general”, prosiguió.

El español, que dejó a la PGA y pasó al LIV el pasado diciembre con un contrato millonario, aseguró posteriormente, en español, que una unión de los dos circuitos podría “elevar los dos ‘tours'”.

“No sé decir, hay grandes deportes que pueden convivir, creo que hay lugar para todo, suficientes fanáticos para todos. Si con cierto mal rollo podemos competir, imagínate lo que puede ser si hay cierta unión, poder intentar elevar los dos ‘tours’, creo que sería bueno para todos. Que sepa algo, no tengo ni idea. Es difícil saber”, afirmó.

En el LIV, Rahm comenzó a competir con un formato distinto que incluye también el golf en equipo.

“Creo que hay margen para el juego en equipo. Es divertido, en todos los deportes la gente apoya a los equipos más que a los jugadores, creo que hay espacio para golf en equipo, e individual”, dijo.

Rahm destacó que su objetivo no ha cambiado en los últimos meses y que sigue decidido a dejar un legado para las generaciones futuras, para que haya niños que quieran emular sus logros.

Admitió que sigue teniendo piel de gallina cuando piensa en su título de 2023 en Augusta, el torneo de más tradición del golf mundial.

“Hay varios momentos, el tercer golpe en el 18, el ir al ‘green’ sabiendo que había ganado, es de lo más emotivo. La visita al vestuario de campeones es de lo que más emoción me atrae, es algo tan único el poder entrar como campeón a ese vestuario. Anteriormente había ido a verlo, a ver las taquillas, con el deseo de ser campeón, pero el volver como campeón sabiendo que es mi vestuario para siempre es algo muy especial”, recordó.

“La chaqueta verde la tengo en el armario, la veo, pero no creas que me la pongo a menudo. Al principio sí, pero luego no”, añadió.

El Masters de Augusta de 2024 se disputará del 11 al 14 de abril en el Augusta National Golf Course (Georgia, EE.UU.).

Informó de que la próxima semana tiene prevista una visita al campo para ver las condiciones e ir preparándose.

“Creo que sería muy difícil ir a defender el título sin haber ido antes”, aseguró.

Y reconoció que el impacto en su notoriedad después del triunfo en Augusta no fue comparable con ningún éxito precedente.

“Hubo un salto cuando gané el US Open, la gente te conoce más, pero el salto después de ganar el Masters fue mucho más grande. El nivel de éxito fue más grande. Creo que es porque es un evento que la gente mira más, junto a la Ryder Cup. Tiene una tradición única”, dijo.