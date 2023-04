Rahm y McIlroy, por la chaqueta verde de Scheffler en el Masters de Augusta

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy irán por la chaqueta verde de Scottie Scheffler, defensor del título y número uno del mundo, en la 87 edición del Masters de Augusta, el primer grande la temporada, en el que también competirá Tiger Woods, cinco veces campeón y decidido a pelear pese a seguir limitado por sus problemas físicos.

El Masters comenzará este jueves con Scheffler, Rahm y McIlroy como claros favoritos tras un año sobresaliente en el que se consagraron, a base de títulos y con una alternancia al frente del ránking mundial, como un nuevo ‘Big Three’ del golf mundial.

Sin embargo, a la lista de pretendientes se suman rivales añadidos y con tremendo palmarés, como Phil Mikelson o el español Sergio García, golfistas con los que Scheffler, Rahm y McIlroy llevan meses sin medirse después de que estos se apuntaran al LIV Golf, el nuevo circuito financiado por el Gobierno de Arabia Saudí.

Su decisión de pasarse al LIV, cuyo principal aliciente son unos notables premios económicos, sacudió el golf mundial el año pasado.

Scheffler llega a Augusta con la chaqueta verde de campeón del año pasado, pero teniendo claro que los campos de Augusta siempre esconden nuevos retos y sorpresas, de la distinta velocidad de los ‘greenes’ a las condiciones meteorológicas.

Su año está siendo sobresaliente y llega tras coronarse con el The Players y en el Match Play de Austin, torneo en el que Rahm cayó en fase de grupos.

“Ser número 1 no me da más confianza, es matemática. Decir que soy el mejor no es mi estilo, aprendo mucho de los demás, estudio el juego. Solo intento seguir aprendiendo, mejorando. Al final es un algoritmo, pero ser número uno es mejor que ser número dos”, aseguró en su rueda de prensa.

Es un nuevo desafío para Rahm, que conquistó tres torneos este año: el Genesis Invitational, el Sentry Tournament of Champions y el The American Express.

“El estado de forma no importa, lo que has hecho antes de este torneo no importa realmente. Hubo muchos casos en los que jugadores que no tienen su mejor año, pero llegan aquí y compiten con confianza”, dijo Rahm, que llegó cuatro veces entre los mejores diez en Augusta en seis participaciones.

Consideró positiva la rivalidad con Scheffler y McIlroy porque entre los tres se empujan “a ser mejores”.

Por su parte, McIlroy llega a Augusta con el desafío de convertirse en el sexto jugador en la historia en conquistar el ‘Grand Slam’ en su carrera. El norirlandés luce 17 claisificaciones entre los mejores diez en 17 ‘grandes’ jugados desde 2015.

No faltará en el Master Tiger Woods, quien llega a Augusta en mejores condiciones respecto al añado pasado, pero consciente de que las consecuencias del grave accidente de carretera sufrido en 2021 le impide competir al cien por cien.

“No sabía si podría volver a jugar a este nivel. El accidente fue duro y aprecio el hecho de poder jugar. Llegar aquí y jugar en Augusta es especial. Aprecio los recuerdos que tengo, en competición o entrenamiento. Me pasaron muchas cosas aquí y estoy feliz por poder jugar”, dijo Woods, que acabó en la posición 47 en su participación del año pasado.

“Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos”, agregó.

El estadounidense Mike Weir y Kevin Na abrirán la contienda a las 14.00 CET (12.42 GMT) hora del Este de Estados Unidos, mientras que Rahm formará partido con los estadounidenses Justin Thomas y Cameron Young, con salida prevista para las 16:42 CET (14:42 GMT).