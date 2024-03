Raiders firman a Christian Wilkins; y Titans a Tony Pollard, en el inicio de agencia libre

Redacción deportes, (EFE).- Las Vegas Raiders firmaron a Christian Wilkins, ex de Miami Dolphins, por 4 años y 110 millones de dólares, y los Tennessee Titans acordaron con Tony Pollard, ex de Dallas Cowboys, por tres años y 24 millones de dólares en el inicio de la agencia libre de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

La agencia libre, que permite a los equipos negociar con los jugadores disponibles, marca el inicio del nuevo año de la NFL.

Los Raiders abrieron el mercado con un contrato millonario para el tackle defensivo Christian Wilkins, quien con 28 años, es uno de los más destacados de la liga.

El exjugador de Miami tuvo en 2023 los mejores números desde que llegó a los Dolphins, hace un lustro; obtuvo nueve capturas de quarterback, 65 tackleadas y 61 presiones al mariscal de campo; forzó un balón suelto y dos recuperados.

Su llegada a Las Vegas reforzará una defensiva que ocupó el noveno lugar en puntos permitidos la temporada pasada.

Unirá su talento al agresivo Maxx Crosby, ala defensiva que fue líder en capturas de quarterback en el equipo negro y plata con 14.5, y ayudará a subsanar las salidas de Bilal Nichols y John Jenkins, hoy agentes libres, que fueron tackles titulares en Raiders el año pasado.

En Tennessee, los Titans se anticiparon a la salida de Derrick Henry, su corredor estelar que se convirtió en agente libre, con la contratación de Tony Pollard, quien fue el corredor estrella de Dallas Cowboys hasta la campaña pasada.

En cinco años con el equipo de la estrella solitaria, Pollard, quien cumplirá 27 años en abril próximo, acumuló 3.621 yardas por tierra y 23 touchdowns. También suma 176 recepciones para 1.319 yardas y cinco anotaciones.

No será sencillo para el ex de Dallas llenar el hueco de Henry, líder en la historia de Titans en anotaciones terrestres, con 90; y segundo en yardas por acarreo con 9.502, sólo detrás de Eddie George, quien es el número uno en la historia de la franquicia con 10.009.