Raiders-Jaguars abren pretemporada de NFL con el juego del Salón de la Fama

Redacción Deportes, (EFE).- La pretemporada de la NFL comenzará este jueves con el enfrentamiento entre los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders en el tradicional Juego del Salón de la Fama, en el que entrarán ocho nuevos miembros.

El partido se jugará en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, ubicado en Cantón, Ohio, después de la ceremonia de consagración de la clase 2022 del Salón de la Fama.

La lista de ingresos de este año la encabeza el tackle ofensivo Tony Boselli, leyenda de Jacksonville, donde jugó siete años; fue la primera selección colegial en la historia de los Jaguars en 1995.

Por Los Raiders ingresarán el receptor Cliff Branch, campeón en los Super Bowls XI, XV y XVIII; jugó con el equipo negro y plata entre 1972 y 1986; falleció en agosto de 2019 a la edad de 71 años.

Y el liniero Richard Seymour, con siete designaciones al Pro Bowl, quien estuvo en los Raiders las últimas cuatro temporadas de su carrera, 2009-2012, que empezó en el 2001 en los New England Patriots con los que ganó tres campeonatos de la NFL.

El siguiente galardonado será el profundo LeRoy Butler. Durante sus 12 años en la NFL el defensivo defendió los colores de los Green Bay Packers con los que obtuvo un anillo en el Super Bowl XXXI; fue miembro del equipo de la década de los años 90.

Butler inventó el “Lambeau Leap” en 1993, un festejo de anotación en el que los jugadores de los Packers saltan a la tribuna donde los fanáticos de las primeras filas los reciben mientras gritan y posan para las cámaras junto a su ídolo y que hoy es una tradición.

En 2014 se construyó una estatua con la representación de este festejo frente al Lambeau Field, hogar del equipo.

Completan la lista de jugadores el liniero Bryant Young campeón en el Super Bowl XXIX con los San Francisco 49ers y el apoyador Sam Mills, cinco veces Pro Bowl, quien brilló con los Saints, 1986-1994, y los Panthers, 1995-1997; falleció en 2005 a los 45 años.

El entrenador Dick Vermeil, campeón con los Rams en el Super Bowl XXXIV, y Art McNally, ex oficial de campo y supervisor de oficiales, también ingresarán.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, ubicado en Canton, Ohio, se inauguró en 1963 para rendir tributo a las más grandes leyendas de la NFL.

El requisito para que jugadores o entrenadores aspiren a formar parte de este recinto es que deben estar retirados como mínimo cinco años antes de que puedan ser nominados.

A partir del próximo 11 de agosto el resto de los 32 equipos empezarán su calendario de tres partidos de pretemporada que culminará el 28 de este mes. La temporada 2022 arrancará el jueves 8 de septiembre.