Rancheros critican plan de gobernador texano de construir el muro fronterizo

(EFE News).- Dueños de tierras en Texas aseguraron este sábado a Efe que lucharán en contra del gobernador estatal, Greg Abbott, para evitar que se construya un solo pie más de muro fronterizo.

“El gobernador Abbott está reviviendo una falsa narrativa, de odio, utilizados por la pasada administración y malgastando el dinero de los contribuyentes de Texas”, dijo a Efe Melissa Gigarroa, dueña de tierras junto al río Grande, en Laredo.

De esta forma, asegura que mantendrán la lucha que llevaron a cabo contra del pasado presidente, Donald Trump, quien fue el impulsor del proyecto de levantar un muro fronterizo a lo largo de la frontera con México, frenado a comienzos de año por el actual Gobierno federal.

En un pleno desafío a la Administración del presidente, Joe Biden, Abbott anunció esta semana que Texas invertirá 250 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México y estableció un sitio web para recibir donaciones privadas para financiar el controversial proyecto.

Trump dijo este pasado martes que aceptó una invitación de Abbott para visitar la frontera el próximo 30 de junio y cargó de nuevo contra la política migratoria del actual Gobierno.

Tanto el expresidente como el gobernador, también republicano, culpan a Biden por el aumento en el flujo migratorio y aseguran que este incremento se debe a que una de sus primeras decisiones al asumir la Presidencia el pasado mes de enero fue suspender la construcción del muro fronterizo.

Pero Gigarroa no lo ve así y dijo que muchas familias dueñas de tierras a lo largo de la frontera rechazan la propuesta de Abbott, al igual que lo hicieron con Trump,

“Toda esta narrativa falsa de que existe una crisis en la frontera responde a intereses políticos del gobernador, que aspira acaparar los votantes conservadores del presidente Trump”, dijo.

El republicano no tiene el poder del Gobierno federal de expropiar tierras, por lo que está solicitando a los dueños de propiedades que “voluntariamente” les permitan construir el muro dentro de sus terrenos.

Gigarroa, quien hace una década compró sus terrenos en Laredo, relató que la única razón por la lo hizo fue para estar cerca del río Grande, también conocido como río Bravo en el norte de México.

Para evitar que se construya el muro fronterizo en sus tierras decidió formar parte activa de la Coalición No Al Muro Fronterizo.

A pesar del cambio de color político en la Casa Blanca, esta mujer todavía corre el riesgo de perder parte de sus tierras, ya que se encuentran dentro de los proyectos de construcción que se encuentran en pausa y aún no han sido cancelados por la Administración Biden.

En 2018, el grupo privado We Build the Wall construyó tres millas de barrera divisoria en la frontera de Texas con dinero recibido de donaciones privadas, al igual que quiere hacer Abbott ahora.

Sin embargo, expertos aseguran que esta infraestructura corre serio peligro de caer al río Grande debido a sus fallas estructurales y el grupo acusaciones legales por una supuesta malversación de miles de dólares de las donaciones privadas.

