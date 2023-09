Transportistas ven freno en exportaciones en mexicana Ciudad Juárez por crisis migrante

Ciudad Juárez (México), (EFE).- Transportistas mexicanos denunciaron este sábado que las exportaciones de miles de millones de dólares en productos de las maquiladoras enfrentarán retrasos para cruzar de México a Estados Unidos debido al reacomodo del personal de la aduana estadounidense para procesar migrantes.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, dijo que la oficina de aduanas de Estados Unidos anunció que desde este lunes cerrará sus operaciones en el puente Córdova-Américas en Ciudad Juárez, uno de los cuatro cruces de carga en esta región, para enviar a todo su personal a procesar trámites migratorios.

El líder de los transportistas dice que las pérdidas y el impacto es millonario para las empresas que se ubican en la ciudad, que en el pasado ya han visto retrasos de hasta 36 horas en ese puente por el que cruza el 20 % de las cargas.

“En el mes de abril tuvimos una situación similar, creo que estuvo alrededor de dos semanas cerrado Córdova a la exportación, y estuvimos funcionando por San Gerónimo-Santa Teresa y por Ysleta”, añadió el empresario.

Ante la situación, dijo, se tendrán que buscar otros caminos para realizar las exportaciones “se tendrá que ir por Santa Teresa, por Ysleta y ¿por qué no pensarlo?, ahora Guadalupe-Tornillo”, dijo.

Señaló que este último, recién abierto a la carga, es una opción ideal para las empresas que están fuera de Ciudad Juárez, en el sur del estado o del país, pues evitarían el congestionamiento de los puentes.

Añadió que esta situación pone en riesgo las exportaciones en este punto de la frontera. “La afectación más fuerte es la que pueda tener la industria por los paros de líneas en caso de que no llegue la materia prima o que no puedan entregar sus productos terminados”, lamentó.

Por ello, afirmó, es necesario resolver el problema de migración para que fuera más ordenado. Impacto grave

Index Juárez, la asociación que agrupa a más de 200 de las 320 maquiladoras que hay en la ciudad, indicó en un comunicado que esperan un impacto grave si se retrasa el cruce de cargas.

“Ahora tendremos una restricción de la utilización de cruce de carga del puente Córdova-Américas, derivado a que los recursos humanos serán redirigidos para la atención de la gran cantidad de migrantes por lo que la industria ya no podrá utilizarlo para la exportación”, indicó el presidente de la agrupación Sergio Colín.

Exigió a las autoridades mexicanas dar solución al tema migratorio para evitar este tipo de problemas. “Es importante que se revise el origen y se prevea esta situación de impacto para Juárez y Chihuahua”, dijo.

Datos del departamento de Transporte de Estados Unidos indican que solo en el mes de julio se registró el cruce de 6.937 cajas de tráiler cargadas de sur a norte por ese puente, es decir, 277 por día.

Según datos de la Asociación de Transportistas, cada caja lleva un promedio de 100.000 dólares en mercancías, por lo que los retrasos de horas para cruzar se tornan millonarios.

Mientras tanto, choferes están anticipando días difíciles para los próximos días.

“Si con dos puentes abiertos son largas filas, imagínese con uno solo va a haber mucha afectación en tiempos hasta 6 ó 7 horas de filas”, indicó Mario Carlos mientras conducía su tractocamión en el puente Zaragoza-Ysleta, que es el que a partir de este lunes recibirá la mayor parte de los tráileres que cruzaban por Córdova-Américas.

“Al final del día nosotros siempre somos los afectados, hasta 8 horas de fila llegamos a hacer. Es tiempo es fatiga, es fastidio”, zanjó.