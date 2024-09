Rapero puertorriqueño SieteNueve critica el apoyo por “error” de Anuel y Nicky Jam a Trump

San Juan, (EFE).- El rapero puertorriqueño SieteNueve lanzó este miércoles el sencillo ‘Callao 2.0’, en el que critica el apoyo por “error” de sus colegas y compatriotas Anuel AA, Nicky Jam y Justin Quiles al expresidente y candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, a quien describió como “alguien que nunca ha tratado a Puerto Rico con respeto”.

El tema es una nueva versión de ‘Quédate Callao’, que publicó SieteNueve en 2008, luego de que el artista puertorriqueño de música urbana Daddy Yankee endosara en aquel entonces a John McCain, candidato republicano que perdió las elecciones de ese año ante Barack Obama (2009-2017).

“Como mencioné en aquella ocasión en 2008, esto no se trata de demócratas y republicanos, se trata de que nuestros exponentes urbanos, de reggaetón o de dónde sea, no resbalen con la cáscara de guineo de la política de ultraderecha estadounidense que busca el voto latino a como dé lugar”, señaló SieteNueve en un comunicado.

“Tanto Anuel, como Nicky Jam y Justin Quiles, cometieron el error de respaldar a alguien que nunca ha tratado a Puerto Rico con respeto, un señor que en nuestro momento se burló de nosotros y hasta quiso vender este territorio y cambiarlo por Groenlandia, dentro de su viaje imperialista”, apuntó.

SieteNueve, que también enarbola el rap sociopolítico y de conciencia desde sus inicios en el género musical, a mediados de la década de 1990, subrayó el hecho de que “Trump ni siquiera conocía a nuestros exponentes y hasta pensaba que Nicky Jam era una mujer”.

“De hecho, yo creo que ellos saben que en Puerto Rico ni siquiera votamos por el presidente de Estados Unidos, ni por congresistas, y que históricamente los movimientos locales por la ‘estadidad’ (anexión de Puerto Rico a Estados Unidos) han sido menospreciados por los políticos estadounidenses”, agregó.

“Pueden pensar lo que quieran, pero esto lo hago por mi país, por ayudar a quienes estén confundidos y, más que todo, para que nuestra juventud no caiga en el juego de la desinformación”, puntualizó.

Por su parte, el cineasta puertorriqueño Tito Román invitó a Anuel, Nicky Jam y Justin Quiles a ver su nuevo documental, ‘Psiquis: Un giro decolonial’, que discute el impacto psicológico del colonialismo en el pueblo puertorriqueño.

“Es obvio que artistas como Nicky Jam, Anuel y Justin Quiles desconocen las acciones del expresidente Trump con Puerto Rico, y de actuaciones del Gobierno de Estados Unidos para con el pueblo puertorriqueño”, señaló Román.

“Estoy seguro de que si se educan sobre el tema no realizarían tan vergonzosas manifestaciones”, señaló.

Al igual que otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su constitución local, vigente desde 1952, sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense (desde 1917), cuenta con su gobernador y poder legislativo, y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense.

Puerto Rico tiene un cierto grado de autonomía, con Gobierno y Constitución propios, pero fronteras, defensa y relaciones exteriores son responsabilidades que se reserva EE.UU.