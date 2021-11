Rápida distribución de vacuna permitirá terminar con la pandemia de Covid-19

Países con ingresos bajos o medianos ingresos tienen dificultades para suministrarse de vacunas

NotiPress.- Aumentando el ritmo de vacunación, la rápida adquisición y distribución eficaz en los programas de vacunación de Covid-19 tiene un gran impacto en la salud pública, de acuerdo con un estudio. El estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts (MGH) se basó en el programa de vacunación de Sudáfrica. En el cual descubrieron que si se hace hincapié en esos factores de aplicación en países con recursos limitados es probable una reducción drástica de las infecciones.

El estudio mostró la importancia de aumentar el ritmo de vacunación, así como la aceptación de la vacuna entre la población. Ello, según afirmó el doctor Krishna Reddy, principal autor del estudio, especialista en cuidados pulmonares y cuidados críticos. Así mismo apuntó, que no se debe de centrar en diferencias relativamente pequeñas en la eficacia de la vacuna.

La mayoría de los países con bajos o medianos ingresos no tiene acceso a suministros suficientes, limitaciones en las dosis disponibles y desafíos logísticos de la producción y almacenamiento de vacunas. Un ejemplo es Haití, el cual de acuerdo con el Banco Mundial tiene un PIB anual de 1.176,8 dólares. No obstante, lleva inoculada al 0.69 por ciento de su población, según datos de Our World In Data. Por su parte, Francia lleva 67.83% de población vacunada con ambas dosis y su PIB anual es de 39.030,4 dólares.

Por medio de un modelo de simulación por computadora, los investigadores del MGH descubrió que cumplir con el objetivo del gobierno sudafricano de vacunar al 67% de su población en un año tendría un impacto enorme en las infecciones y muertes. También reduciría los costos de atención médica en comparación con los bajos niveles de cobertura poblacional y aumentaría las vacunas al 80 por ciento de la población salvando más vidas.

Por su parte, el investigador del MGH, Mark Siedner, considera que para lograr el objetivo del Departamento de Salud de vacunar a la mayoría de la población sudafricana y en países similares requerirá que los legisladores mundiales financien y faciliten la distribución de vacunas. Así mismo señaló la importancia del eliminar las barreras restrictivas de las patentes y liberalizar la distribución. Además de lograr precios accesible para los países con recursos limitados mediante la negociación con los proveedores de vacunas.

Reddy espera que el estudio motive a los líderes políticos internacionales a reconocer la importancia de una distribución rápida de vacunas. Para el especialista en cuidados críticos, es una inversión para todos lo países, la forma más rápida y equitativa de salir de esta emergencia sanitaria es garantizando que las personas en todas partes tengan acceso inmediato a vacunas asequibles.