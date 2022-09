Raúl Jiménez irá con México para recuperarse de su lesión

Londres, (EFE).- El delantero mexicano Raúl Jiménez no jugará este fin de semana con el Wolverhampton Wanderers por una lesión en la ingle/abductor y se unirá después a la convocatoria de la selección mexicana, pero solo para seguir el proceso de recuperación.

El jugador mexicano se ha perdido las últimas jornadas de la Premier por problemas físicos y no jugará tampoco contra el Manchester City este sábado.

Según anunció el Wolves en un comunicado, Jiménez seguirá el proceso de rehabilitación con el equipo médico. Esto puede durar varias semanas.

La próxima semana el delantero se irá con el equipo nacional, pero no para jugar, sino para seguir con ellos el plan de rehabilitación.

Ante la baja de Jiménez y de Sasa Kalajdzic, el Wolves contrató a Diego Costa, que estaba libre y que no jugaba de forma profesional desde diciembre.