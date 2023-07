Rauw Alejandro desmiente rumores: no hubo infidelidad con Rosalía

Miami, (Notistarz).- El cantante de música urbana Rauw Alejandro confirmó el fin de su relación con la intérprete española Rosalía y aclaró que no hubo una infidelidad por parte de él como se ha manejado a través de diversos medios.

En sus redes sociales el puertorriqueño publicó un comunicado en el cual hace frente a los rumores. A principio de esta semana se dio a conocer que la pareja, que llevaba más de tres años junta, había terminado su relación y roto su compromiso de matrimonio.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”.

Indicó que desde hace unos meses atrás habían terminado su compromiso: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme acallado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió el artista.

La pareja comenzó su relación hace varios meses, pero fue a través de una serie de canciones en las cuales dio más detalles de su romance. Fue a través del video “Beso”, en el cual mostraban escenas de la artista luciendo su lujoso anillo.