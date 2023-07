Rauw Alejandro estrena “Playa Saturno”, un disco “95 por ciento de perreo y 5% de otra cosa”

Miami, (Notistarz).- El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro anunció el estreno de su disco titulado “Playa Saturno”, que sale al mercado este 7 de julio, donde el 95 por ciento de los temas son puro “perreo”.

“Aquí solo encontrarás!! 95% de PERREO y 5% de otra cosa…. quien sabe cuando haga otro álbum así que espero que puedan disfrutar este por un buen rato por el momento me iré a descansar, a disfrutar ya seguir aprendiendo de todo lo que hay en la vida. Los veré otra vez por la gira EUROPA y LATAM”, escribió el artista boricua en sus redes.

En entrevista con la revista Elle, Rauw Alejandro explicó que “Playa Saturno”, surgió después que se tiñó el cabello, porque eso significaba un cambio de estilo y por ende un nuevo disco.

Asimismo, en declaraciones a la revista Variety, “Playa Saturno” se trata de un spin off del disco anterior, “Saturno”: “Es como cuando estás viendo una película y hay otro argumento que sucede mientras la película transcurre en paralelo”, comentó el artista.

El puertorriqueño compartió con sus fans un carrusel de fotografías entre las que se encuentra la portada del nuevo álbum e imágenes de él mismo de vacaciones.

Igualmente anunció que retomará su gira mundial siendo su primer destino la ciudad española de Valencia este 10 de julio y se extenderá hasta el 26 de agosto.

“Por el momento me iré a descansar, a disfrutar y a seguir aprendiendo de todo lo que hay en la vida”, subrayó.